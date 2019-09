Baustart für Neubau auf dem ehemaligen C&A-Gelände

Elmshorn. Wo bis vor Kurzem noch das schmucklose C&A-Kaufhaus stand, entsteht in Elmshorn seit Donnerstag Neues: Das Bauunternehmen Semmelhaack errichtet ein Wohn- und Geschäftshaus. Der Grundstein auf dem Gelände Schulstraße 22–24 ist gelegt, die Baustellenarbeiten können jetzt offiziell starten.

Der Neubau soll im Oktober 2020 fertig sein. Investitionskosten: rund zehn Millionen Euro. Auf vier Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss sollen neue Wohnungen gebaut werden, dazu gibt es zwei Ladenflächen. Bürgermeister Volker Hatje freut sich, dass in attraktiver Lage mehr Wohnraum entstehen wird. Es sei ein schwerer Weg bis zum Baubeginn gewesen, so der Verwaltungschef in seiner Rede: „Es gab am Anfang viele Fragen, die geklärt werden mussten, insbesondere die, ob das alte Textilkaufhaus erhalten und saniert werden soll.“

Postbank bezieht eine der beiden Ladenflächen

Am Ende habe sich aber ein kompletter Neubau als die sinnvollste und effektivste Lösung herauskristallisiert. Ausschlaggebend für diese Entscheidung sei dabei der neu entstehende Wohnraum gewesen.

So soll das Gebäude aussehen.

Foto: Semmelhaack

Eine der Gewerbeflächen ist bereits an die Postbank vermietet, die schon seit langer Zeit in Elmshorn einen neuen Standort gesucht hatte. Neben der Postbank-Filiale wird noch eine weitere Gewerbefläche entstehen, genauso wie zusätzlicher Platz für neue Bewohner des benachbarten Seniorenpflegeheims „Flora“, das einen Teil des neuen Gebäudes beziehen wird.

Bürgermeister Hatje: „Ich finde, es ist eine tolle Sache, wenn so viele verschiedene Möglichkeiten in einem einzelnen Gebäude stecken. So gibt es endlich einen Platz für die Postbank, und es wird neuer, bezahlbarer Wohnraum geschaffen. Dazu kann dann noch das Seniorenheim durch die zur Verfügung stehenden Wohnungen mehr Menschen betreuen.“

Die 2560 Quadratmeter Wohnfläche wird auf 43 Wohnungen aufgeteilt. Geplant sind dabei Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen, die von 46 bis 92 Quadratmeter groß sein werden. Alle Wohnungen sollen vermietet werden, Quadratmeterpreise hat Semmelhaack noch nicht festgelegt.

Doch bis die ersten Mieter an der Schulstraße einziehen, wird jetzt erst mal gebaut. Nach Abschluss der Arbeiten soll es dann direkt weitergehen. Ein weiteres Wohnquartier in der Gegend ist bereits in Planung.