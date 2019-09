Exhibitionist lässt auf Spielplatz die Hose runter

Rellingen. Er kam auf einem Longboard angefahren, setzte sich auf dem Spielplatz hinter dem Rellinger Rathaus auf eine Parkbank, öffnete seine Hose und begann, an seinen Genitalien herumzuspielen. Nun sucht die Polizei nach diesem Exhibitionisten, der noch ein Jugendlicher sein soll. Denn sein Tun blieb nicht unbemerkt, ganz im Gegenteil: Die Parkbank befindet sich gegenüber den Schaukeln, und auf diesen Schaukeln saßen am Mittwoch zur Nachmittagszeit mehrere elf Jahre alte Mädchen.

Eines der Mädchen rief seine Mutter an und berichtete ihr, was gerade geschah. Die Mutter eilte sofort zum Spielplatz. Als der Exhibitionist das bemerkte, rannte er in Richtung Appelkamp davon.

Der Jugendliche soll etwa 14 bis 16 Jahre alt sein, schlank, mit dunklen Haaren und einem laut Polizei „europäischen Erscheinungsbild“. Er trug nach Angaben der Mädchen ein dunkles T-Shirt, eine kurze, blaue Jeans sowie dunkle Schuhe und dunkle Socken. Die Kripo bittet um Hinweise unter Telefon 04101/2020.