Anwohner der Elmshorner Gärtnerstraße schieben Frust

Elmshorn. „Die Verkehrsbelastung in der Gärtnerstraße ist hoch“, sagt Christian Freese. Er ist der Kopf einer Anwohnerinitiative und traf sich mit weiteren Anwohnern, Vertretern der Grünen, Linken und SPD vor Ort, um über zu viel Verkehr, Raser und zu wenig Parkplätze zu sprechen.

Bereits am 10. August hatten sich mehrere Anwohner der Gärtnerstraße im Hotel Drei Kronen getroffen, um über das Verkehrsproblem in ihrer Straße zu sprechen. Daraus gründete sich die „Initiative Gärtnerstraße“. „Alle Versammelten waren sich schnell einig, dass sowohl die schwierige Parksituation, als auch das Rasen der Autofahrer verbunden mit dem steigenden Verkehrsaufkommen ein großes Problem für uns Anwohner darstellt“, sagt Freese.

Dabei ist die Gärtnerstraße bereits eine Tempo-30-Zone. An die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung hält sich laut Freese aber bei Weitem nicht jeder. Und nachts würde die Straße von Autoposern als Rennstrecke missbraucht. Bereits regelmäßig stattfindende Polizeikontrollen würden keine nachhaltige Wirkung zeigen. „Über die sozialen Medien spricht sich schnell rum, wo in Elmshorn geblitzt wird. Dann halten sich plötzlich alle an die vorgeschriebenen Tempo 30. Und wenn die Polizei weg ist, fahren sie wieder schneller“, so Freese. Ein weiteres Problem: Viele Fahrer würden aufgrund von Baustellen auch auf die Gärtnerstraße ausweichen, das Verkehrsaufkommen steige damit nochmals.

„Der Frust bei uns Anwohnern steigt auch“, sagt Freese. Viele hätten kleine Kinder und würden sich um deren Sicherheit sorgen. „Daher fordern wir Maßnahmen von Stadt und Politik, um eine Verkehrsberuhigung und mehr Sicherheit für die Anwohner und Schüler herbeizuführen.“ Ein entsprechendes Schreiben der Anwohner wurde an die Fraktionen im Stadtverordnetenkollegium und die Stadtverwaltung geschickt. Mehr als 100 Anwohner der Gärtnerstraße haben unterschrieben.

Anwohner klagen über Raser, Polizei sieht keine Probleme

Die Initiative schlägt die Einführung von Rechts vor Links vor. „Dadurch wären die Autofahrer gezwungen, vom Gas zu gehen. Außerdem wäre diese Maßnahme nicht mit Kosten verbunden“, sagt Freese. Zudem möchten die Anwohner in Höhe der Bismarckschule einen Zebrastreifen, um den Übergang für Kinder und Schüler sicherer zu gestalten.

„Aus unserer Sicht ist der Schulweg für Schüler der Bismarckschule gefährlich.“ Für andere Vorschläge und Maßnahmen, den Verkehr nachhaltig zu beruhigen und damit sicherer zu machen, seien die Anwohner aber offen. Ein weiteres Problem an der Gärtnerstraße ist aus Sicht der Anwohner die Parkplatzsituation. „Das aktuelle Parkraumkonzept der Stadt sieht vor, dass nur eine Seite der Gärtnerstraße Zugang zu Anwohnerparkplätzen bekommen soll“, sagt Freese. Das würde die bereits angespannte Parkplatzsituation noch verschärfen.

„Wir fordern, die gesamte Gärtnerstraße in die Planung aufzunehmen, damit die Anwohner auch zukünftig in den Seitenstraßen zwischen der Schulstraße und der Gärtnerstraße parken können“, heißt es in dem Schreiben.

Die Elmshorner Polizei kann die geschilderte Wahrnehmung der Anwohner nicht bestätigen. Durchgeführte Messungen und Überprüfungen vor Ort ergaben keine Anhaltspunkte für zu schnelle Autofahrer. Und auch das Phänomen der Autoposer, kann die Polizei nicht bestätigen. „Auch eine ergänzende Hinzuziehung der Verkehrsunfalllage ergibt für diesen Bereich keinerlei Auffälligkeiten“, so Polizeisprecher Dirk Scheele.