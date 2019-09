Investor gefunden – Firma Nordsport ist gerettet

Kreis Pinneberg. Nordsport ist gerettet. Es hat sich ein Investor für den in finanzielle Schieflage geratenen Sportartikelhändler mit Geschäften in Elmshorn und Rellingen gefunden. Die rund 20 verbliebenen Arbeitsplätze an den beiden Standorten bleiben erhalten, beide Läden geöffnet. Das bestätigte der zum Insolvenzverwalter bestellte Anwalt Dietmar Penzlin dem Hamburger Abendblatt. Beim neuen Eigentümer handele es sich um das Unternehmen LK Sport GmbH, das den Betrieb bereits übernommen habe.

Im Juni war gegen die von der Familie Themm geführte Nordsport GmbH & Co. KG ein vorläufiges Insolvenzverfahren eröffnet worden. Anschließend waren Gespräche mit Investoren geführt worden. Laut Penzlin planen die neuen Besitzer, die Sortimente in ihren Läden zu straffen und sich stärker auf die gut laufenden Produkte zu konzentrieren. Zudem gebe es derzeit intensive Verhandlungen mit den Vermietern der beiden Immobilen, um auch langfristig Standortsicherheit zu bekommen. Dabei dürfte es vor allem um die zu zahlende Miete gehen.

Firmengründer bleibt Geschäftsführer

Firmengründer Thomas Themm wird beim neuen Besitzer als Geschäftsführer weitermachen, während seine Frau aussteigt. Das Abendblatt erreichte ihn telefonisch. „Die vergangenen zwei Monate waren sehr hart“, sagt Themm. „Aber wir haben einen wichtigen Schritt gemacht, werden jetzt das Lager bereinigen und uns stärker spezialisieren.“ Was das für Ladensortiment und Online-Handel bedeute, könne er noch nicht sagen. Es werde derzeit alles genau unter die Lupe genommen. Nordsport gilt als einer der wichtigsten Ausstatter für Sportverein im südlichen Schleswig-Holstein, sogar Clubs in Niedersachsen bestellen ihre Trikots bei dem Unternehmen und lassen sie auch gleich beflocken. Ein funktionierendes Geschäftsfeld, das künftig weiter beackert werden soll.

Themm räumt ein, dass es in den vergangenen Wochen einen personellen Aderlass gegeben hat. „Es ist in einer solchen Situation nun mal so, dass sich Mitarbeiter umorientieren“, sagt der Nordsport-Gründer. Und blickt dennoch optimistisch nach vorn: „Die, die jetzt noch da sind, sind voll motiviert.“

Noch 2017 hatte bei Nordsport klar Expansionskurs angelegen. Rund eine Million Euro investierten die Themms seinerzeit in den Standort in der Gemeinde Rellingen. Wo zuvor nach dem Abschied eines Dello-Autohauses Tristesse und Leerstand herrschten, wuchs in kurzer Zeit ein neues Fachgeschäft für Sportartikel. Die Hoffnungen waren groß. Der direkt an der Pinneberger Stadtgrenze gelegene Standort an der Auffahrt zur Autobahn 23 schien geradezu perfekt, zumal mit reichlich Parkplätzen und einer langen, für großflächige Werbung geeigneten Fensterfront zur Straße hin ausgestattet. Es gab sogar Pläne, zeitnah anzubauen. Daraus wurde dann nichts.

Auf die Frage, ob man sich mit dem zweiten Geschäft übernommen habe, antwortet Thomas Themm zurückhaltend. „Wir haben Fehler gemacht, aber auch der Markt hat sich verändert“, sagt der Mann, der Nordsport einst von einem kleinen Team-Ausstatter zum Sport-Generalisten machte.

Online-Handel setzt der Branche zu

Nicht zu unterschätzen seien auch die Probleme des stationären Verkaufs angesichts des wachsenden Online-Handels. „Jedes einzelne Problem hätten wir sicher irgendwie abfedern können, aber es kam irgendwann einfach zu viel zusammen.“

In Rellingen war vor zwei Jahren jubiliert worden. Auch weil die Themms seinerzeit ankündigten, den Hauptsitz des Unternehmens von Elmshorn in die Gemeinde zu verlegen, nachdem eine Erweiterung am alten Firmensitz gescheitert war. In Rellingen versprach man sich auf Sicht zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen. Nun ist auch dort erst einmal Durchatmen angesagt, weil das Geschäft in Rellingen geöffnet bleibt und erneuter Leerstand am Ortseingang verhindert wird. „Ich freue mich über die positive Entwicklung“, sagt Bürgermeister Marc Trampe. Er hatte schon nach Bekanntwerden der vorläufigen Insolvenz im Juni jede Unterstützung angeboten. Der Draht sei in den vergangenen Wochen nie abgerissen. „Wir standen in Kontakt mit dem Unternehmen“, so Trampe. Erweiterungspläne für den Standort Rellingen sind fraglos erst mal vom Tisch.

Insolvenzverwalter Dietmar Penzlin ist froh, dass die Kuh vom Eis ist: „Das war schon eine heiße Kiste“, sagt der Hamburger Anwalt. „Ich hoffe, das Unternehmen stabilisiert sich jetzt, dann war es die Mühe wert.“ Der Name Nordsport bleibt übrigens erhalten. Den sicherte sich laut Themm der neue Besitzer LK Sport GmbH. Die Firma gibt es noch nicht lange. Laut Handelsregister wurde LK Sport erst Mitte Juli aus der Taufe gehoben und beim Amtsgericht Pinneberg ins Handelsregister eingetragen. Als Hauptbranche wird im Eintrag Einzelhandel mit Sport- und Campingartikeln genannt.