Längstes Quickborner Eulenfest aller Zeiten startet

Quickborn. So vollgepackt und über einen so langen Zeitraum verlief das Quickborner Eulen- und Schützenfest noch nie. Von Freitag, 6., bis Sonntag, 22. September, wartet das größte Stadtfest Quickborns mit fast täglich wechselnden Programmpunkten auf. „Nicht einmal die Kieler Woche bietet zwei Wochen lang ein solches Spektakel wir hier in Quickborn“, freut sich Mitveranstalter Christoph Meier-Siem, der mit seinem Schützenverein Quickborn-Renzel wieder das Auftakt-Wochenende bestreitet.

Dabei war es ein Missverständnis zwischen Verwaltung und Schützenverein zu Beginn des Jahres über den Termin des Eulenfestes, der jetzt zu diesem Programm über drei Wochenenden geführt hat (wir berichteten). „Ob wir das jetzt so beibehalten werden, müssen wir noch einmal in Ruhe beraten“, sagt Meier-Siem. „Aber wir haben das Eulen- und Schützenfest zusammen mit der Verwaltung gerettet. Jetzt sind alle wieder glücklich.“

Das bestätigt Bürgermeister Thomas Köppl. „Wir haben uns wieder lieb“, betont er, dass keinerlei Missstimmung mehr zwischen Verwaltung und Schützenverein herrsche.

Die Besucher könnten sich auch über neue Programmpunkte freuen. So wird beim Weinfest, das am 6. September, im Festzelt auf dem Rathausplatz ab 18 Uhr traditionell das Eulenfest eröffnet, erstmals eine Weinkönigin gekürt, kündigt Meier-Siem an. Dazu passt, dass Mitveranstalterin Kirsten de Jong an diesem Abend ausschließlich Weine ausschenken wird, die von Winzerinnen und Weingutbesitzerinnen gekeltert worden sind. Motto des Abends: „Starke Frauen“.

Am Tag darauf, am 7. September, ist wieder Ü30-Oldie-Party ab 19 Uhr im Festzelt. Die Musik machen bis morgens früh die DJs Hauke und Tom. Danach müssen die Schützen früh raus, da am Sonntag, 8. September, das Königsschießen morgens beginnt. Um 15 Uhr startet der Festumzug um 15 Uhr am Lidl-Parkplatz mit Überraschungen wie einem alten Le-Mans-Rennwagen und einem Festwagen mit Tipi-Zelt. Meier-Siem: „Es wird der größte Festumzug, den wir je hatten“. Um 17 Uhr wird im Festzelt der neue Schützenkönig gekürt.

Carlo von Tiedemann kommt nachmittags in die Kirche

Danach starten die Eulenfest-Veranstaltungen der Stadt am Donnerstag, 12. September, mit einer Gershwin-Gala im Artur-Grenz-Saal ab 19.30 Uhr. Die Geschichtswerkstatt präsentiert in einem Vortrag am Freitag, 13. September in der Mensa der Comeniusschule Ort die Geschichte der Kieler Straße (ab 19 Uhr).

Weitere beliebte Programmpunkte sind der unterhaltsame Nachmittag mit dem Quickborner NDR-Moderator Carlo von Tiedemann (17. September, 16 Uhr, Gemeindesaal der Marienkirche), der Mädelsabend „Zickenkrieg“ im Artur-Grenz-Saal (18. September, 19.30 Uhr) und der große Laternenumzug am Freitag, 20. September, ab 20 Uhr zum Freizeitsee am Harksheider Weg, wo wie jedes Jahr gegen 21.15 Uhr das große Feuerwerk gezündet wird.

Den Abschluss bilden wieder der Eulen-Flohmarkt am Sonnabend, 21. September, von 12 bis 18 Uhr mit rund 100 Flohmarktständen mit einem anschließenden Bühnenprogramm auf dem Rathausplatz bis Mitternacht. Und am Sonntag, 22. September, endet das Eulenfest mit dem Jedermann-Preisschießen von 10 bis 17 Uhr im Schützenhaus am Kugelfang 1, sowie dem Entenrennen ab 14 Uhr auf dem Freizeitsee direkt nebenan.

Eintrittskarten für die Veranstaltungen gibt es beim Schützenverein (Telefon: 04106/3141), in einigen Geschäften sowie an der Abendkasse.