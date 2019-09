ELM statt PI – Utopie eines Bürgermeisterkandidaten

Elmshorn. Die Idee klingt erst mal originell. Oder ausgrenzend. Je nachdem, aus welcher Perspektive man den Vorschlag des aktuellen Elmshorner Bürgermeisterkandidaten Thomas Philipp Reiter betrachtet. Im Fall eines Wahlsiegs will sich der Kommunikationsberater nämlich für ein eigenes Elmshorner Kennzeichen einsetzen. Seine einfache Botschaft: ELM statt PI.

Seiner Ansicht nach sei das möglich, weil Elmshorn von der 2012 eingeführten budnesweiten Kennzeichenliberalisierung profitieren könnte. Demnach ist es Landkreisen und kreisfreien Städten erlaubt, alte Kfz-Kennzeichen wieder zuzulassen, sofern sie diese durch Kreisfusionen verloren hatten. Das Kennzeichen ELM gab es allerdings nie.

Doch Elmshorn als Sitz der Kreisverwaltung habe eine Sonderstellung, so Reiter. Überdies sei er „fest davon überzeugt, dass nicht viele Elmshorner an ihrem Pinneberger Kfz-Kennzeichen hängen, das vor allem in Hamburg häufig als Abkürzung für ,Provinzidiot‘ herabgewürdigt wird.“ Eine Aussage, die vor allem in der anderen großen Stadt als despektierlich empfunden werden dürfte.

„Überregionale Bekanntheit steigern, Wir-Gefühl schaffen“

Mit einem neuen Kennzeichen sehe Reiter aber die Chance, „die überregionale Bekanntheit der Stadt Elmshorn zu steigern“. „ELM verbessert die Identifikation mit der Stadt und schafft ein Wir-Gefühl.“

Das Problem an der Sache ist nur, dass das Bundesverkehrsministerium im Jahr 2012 nicht nur die „Wiederausgabe der Altkennzeichen“ klar geregelt hatte. Auch für neue Buchstabenkombinationen gibt es klare Vorgaben. So heißt es: „Neue, bisher nicht ausgegebene Buchstabenkombinationen können dagegen nur dann von den Ländern beim Bundesverkehrsministerium beantragt werden, wenn neue Verwaltungsbezirke gegründet werden.“ Und so weit dürfte die Kompetenz des neuen Elmshorner Bürgermeisters wohl nicht reichen...

Laut Verkehrsministerium wurden seit 2012 übrigens genau 310 alte Kennzeichen auf Antrag der Länder neu aufgelegt. Damit gibt es in Deutschland inzwischen 696 unterschiedliche Kennzeichen.