Als Pinneberg ein beliebter Ausflugsort war

Pinneberg. Es ist in der heutigen Zeit schwer vorstellbar, dass jemand den Weg von Altona nach Pinneberg zu Fuß auf sich nimmt, nur um sich einen Sonntag lang in der Natur vom Alltagsstress zu erholen. Doch genau diese circa drei-stündige Wanderung war schon im 18. Jahrhundert die beliebteste Route ins Umland der Großstadt. In dem 1985 erschienenen Buch „Pinneberg als ,Pensionopolis’ – Ein Fremdenführer aus der Zeit der Jahrhundertwende“ heißt es: „Von jener Zeit ab fluteten allsonntags aus den Toren der Stadt unzählige Hamburger und Altonaer zu Fuß die Landstraßen entlang, um sich in Pinneberg zu erfrischen und zu vergnügen“. Die genaueren Hintergründe dieser Geschichte lassen sich bald im Museum Pinneberg ergründen. In Zusammenarbeit mit der Künstlergruppe Feine Menschen ist dort eine Ausstellung entstanden, die sich unter dem Titel „Ohne Eile, verweile!“ mit Pinneberg als Ausflugsziel beschäftigt.

Fußmarsch von Altona soll vier Stunden dauern

Neben der Ausstellung an sich werden von den Feinen Menschen zum Thema passende Aktionen angeboten. So organisieren die Künstler zum Beispiel – angelehnt an den Fußweg von damals – eine Wanderung. Die Strecke von Hamburg-Altona bis Pinneberg ist ungefähr 15 Kilometer lang und soll – Pausen inklusive – in vier Stunden bewältigt werden. „Wer möchte, kann sich unserer Wanderung gern anschließen, wir freuen uns über jeden der kommt“, sagt Gagel, die „Fotosofin“ in der Künstlergruppe. Los geht es am Sonnabend, 7. September, um 10 Uhr vor der Agentur für Arbeit Altona, Kieler Straße 39.

Die Museumsausstellung ist in drei Bereiche eingeteilt, jeder zeigt einen anderen Aspekt der Reise. In dem ersten Raum hängt eine große Wanderkarte, dort geht es um den Weg nach Pinneberg. Was als anstrengende Wanderung, früher Fußreise genannt, begann, erhielt noch mal einen großen Aufschwung durch den Bau einer Eisenbahnverbindung von Altona nach Kiel. Pinneberg war nach Altona dabei die zweite Station der neuen Strecke. Durch die erschwinglichen Ticketpreise musste ab jetzt niemand mehr laufen, was die Besucherzahl in Pinneberg auf jährlich 100.000 Menschen erhöhte.

Die neuen Gäste wollten auch unterhalten werden

Die neuen Touristenmassen forderten mehr Vielfalt an Übernachtungsmöglichkeiten. Der zweite Teil der Ausstellung beschäftigt sich deswegen insbesondere mit den Übernachtungsmöglichkeiten der Touristen, die immer öfter nicht nur für einen Tag blieben, sonder auch Urlaub in Pinneberg machten. Dazu gibt es zum Beispiel viele Postkarten der Gasthöfe zu sehen, wobei es alles von kleinen Herbergen bis hin zu Ausmaßen eines Freizeitparks mit Eselreiten, Tennisplätzen und Radsportrennbahnen gab.

Außer einem Platz zum Schlafen musste den Besuchern natürlich Unterhaltung geboten werden. Auch hier war das Angebot groß, wie der dritte Ausstellungsteil zeigt. Neben Aktivitäten wie Rudern, Waldspaziergängen oder dem klassischen Badeausflug gab es auch diverse Veranstaltungen. Unter anderem waren das - damals vor allem als „Lustbarkeiten“ bekannt – Maskenbälle, Konzerte, Lesungen sowie Operettenaufführungen oder Zirkusaufführungen.

Besonders stolz ist Museumsleiterin Ina Duggen-Below darauf, dass nahezu alle Teile der Ausstellung dem Museum selbst gehören. „Nur ein Badeanzug aus den 1920/30er-Jahren wurde uns als Leihgabe vom Stormarnschen Dorfmuseum zur Verfügung gestellt. Alle anderen Stücke sind aus unserem Museumsbestand“, erklärt sie.

Die Eröffnung der Ausstellung ist am Freitag, 6. September um 17 Uhr im Museum Pinneberg, Dingstätte 25. Es gibt eine Performance von Sylvie Krause Grégoire zum Thema „an.mutig reisen“.