Pinneberg-Gutschein ist ein Umsatzbringer

86 Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister in der Pinneberger City beteiligen sich an der Aktion. Weihnachtsedition ab 1. November.

Pinneberg. Seit Anfang Juli bieten in Pinneberg noch mehr Läden den Pinneberg-Gutschein an. Darüber haben Claudia Patt von der Wirtschaftsgemeinschaft und Bettina Hingst vom Center-Management der Rathauspassage am Dienstag informiert. Mittlerweile haben sich zu der Gutschein-Aktion 86 Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister zusammengeschlossen. „Ich würde mich freuen, wenn wir noch mehr Akzeptanzstellen bekämen“, sagt Claudia Patt.

Seit der Gutschein vor drei Jahren eingeführt wurde, ging es damit stetig bergauf. Insgesamt kamen darüber 350.000 Euro Umsatz zusammen, „das ist viel Geld, das in der Stadt bleibt", sagt Claudia Patt, „das ist total klasse und wird richtig gut angenommen." Neu dabei ist seit einem Monat die Rathauspassage: „Wir wollten das schon lange. Aber bisher hatten wir ein logistisches Problem mit der Abrechnung", sagt Bettina Hingst. Gelöst wurde es dadurch, dass die Wirtschaftsgemeinschaft den Geschäften, die Gutscheine entgegengenommen haben, das Geld direkt auszahlt. „Es läuft super an", sagt Bettina Hingst, „das ist so ein Gemeinschaftsding, das der ganzen Stadt etwas bringt. Gut 1000 Euro haben unsere Geschäfte im ersten Monat schon über die Pinneberg-Gutscheine eingenommen. Das hat sich schnell rumgesprochen." Die Gutscheine werden für eher kleinere Summen von zehn, 15 oder 20 Euro angeboten, weil kein Geld zurückerstattet wird. Beim Bücherwurm, bei Glindmeyer, Hugendubel und Kunstmann ist er käuflich zu erwerben, die Liste der Akzeptanzstellen steht auf der Website der Wirtschaftsgemeinschaft www.wg-

pinneberg.de. Inzwischen sind 25 Unternehmen in der Stadt dazu übergegangen, Pinneberg-Gutscheine an ihre Mitarbeiter abzugeben, als Zuschuss für eine fehlende Kantine zum Beispiel. „Das funktioniert richtig gut“, sagt Claudia Patt. Viele Pinneberger nutzen das Gutschein-Angebot auch als Geschenk. Drei Jahre ist der Gutschein gültig, und vom 1. November an gibt’s wieder die Weihnachtsedition mit festlichem Motiv zum Verschenken.