Sexualstraftat verhindert: Polizei sucht Augenzeugen

Elmshorn. Glatze, tätowierte Oberarme, muskulös, etwa 1,80 Meter groß: So wird der Mann beschrieben, der Anfang August offenbar eine Sexualstraftat an einem 16-jährigen Mädchen in Elmshorn vereitelt hat – und der nun als wichtiger Zeuge in dem Fall gesucht wird. Wegen der laufenden Ermittlungen kann die Polizei das genaue Datum nicht veröffentlichen und spricht stattdessen von „einem Tag rund um das erste August-Wochenende“.

Demnach soll das Mädchen gegen Abend am Fußgängertunnel der Klaus-Groth-Promenade vom mutmaßlichen Täter am Arm in ein Gebüsch gezogen worden sein. Der gesuchte Zeuge hatte das offenbar beobachtet, war den beiden gefolgt und hatte dem Mädchen seine Hilfe angeboten. Die Kriminalpolizei ermittelt bereits gegen einen Tatverdächtigen. Doch die Angaben des gesuchten Zeugen seien relevant für die Ermittler, weshalb er nun dringend gebeten wird, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Beschrieben wird der gesuchte Zeuge als etwa 50 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, dünn und muskulös. Die Ermittler bitten darum, dass sich der Gesuchte umgehend bei der Kriminalpolizei Elmshorn unter der Telefonnummer 04121/8030 meldet.

