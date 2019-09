Unfall mit Smart – ungesichertes Kind schwer verletzt

Elmshorn. Bei einem Unfall zwischen einem Skoda und einem überfüllten Smart sind am Montag in Elmshorn fünf Menschen verletzt worden, davon ein Kind schwer. Wie die Polizei mitteilt, wollte die 22 Jahre alte Fahrerin eines Skodas gegen 17 Uhr vom Adenauer Damm in den Heussweg abbiegen und musste dafür bremsen. Das bemerkte der folgende Smart-Fahrer offenkundig zu spät und krachte der Frau ins Heck.

Durch die Wucht des Aufprall sind die Fahrerin und der Beifahrer (51) des Skoda leicht verletzt worden. Auch der 23-jährige Fahrer des Smart und seine 16-jährige Beifahrerin aus dem Kreis Pinneberg verletzten sich leicht. Im zweisitzigen Smart befand sich aber auch noch ein dreijähriges Kind, das bei dem Unfall schwer verletzt wurde und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Kind nicht gesichert. Es entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

( nib )