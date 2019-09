So international lebt der Kreis Pinneberg

Kreis Pinneberg.. Wie bunt und kulturell vielfältig die Bürger im Kreis Pinneberg leben, sollen die Interkulturellen Wochen zeigen, an denen sich die Städte Elmshorn, Uetersen, Tornesch und Barmstedt mit eigenen Aktionen und Programmpunkten beteiligen.

Los geht es am heutigen Dienstag, 3. September, 9.30 bis 11 Uhr, in Barmstedt mit einem internationalen Frauenfrühstück im Integrationszentrum Leuchtturm in der Reichenstraße 3. „Unter dem Motto: Zusammen leben - zusammen wachsen!, wollen wir demonstrieren, wie die Integration in unserer Stadt gelebt wird“, sagt Bürgermeisterin Heike Döpke, die als Schirmherrin der Reihe firmiert.

„Die Interkulturelle Woche stellt unter Beweis, dass Deutschland schon längst ein Einwanderungsland ist“, sagt Horst Marn vom Einwandererbund in Uetersen, der unter anderem am Mittwoch, 18. September, in Elmshorn in der Feldstraße 15 und am Montag, 23. September, in Uetersen zum Tag der offenen Tür in das Stadtwerkehaus einlädt ( Parkstraße 1). Die Veranstaltungen dauern jeweils von 11 bis 16 Uhr.

In Elmshorn geht’s los mit einem bunten Dinner

Allein in Elmshorn sind es zwei Dutzend Veranstaltungen, die vom 16. bis 30. September, die große kulturelle Vielfalt der Stadt unterstreichen sollen. Das Programm beginnt am Montag, 16. September, mit einem bunten Dinner, das um 17.30 Uhr im Skulpturengarten am Torhaus am Probstendamm 7 aufgetischt wird. Dazu tritt eine Poetry-Slammerin auf, es singt ein russischer Chor und es ist kurdische Folklore zu hören.

Zwei Wochen lang (16. bis 27. September) wird täglich im Jugendhaus Krückaupark von 15 bis 18 Uhr ein anderes internationales Gericht gemeinsam gekocht und verspeist, von Dänisch über Türkisch, Arabisch und Südamerikanisch bis Afrikanisch und Afghanisch. Das Familienzentrum Lebenshilfe in der Köllner Chaussee 10c tischt am Freitag, 20. September, um 12 Uhr sogar ein „Interkulturelles Menü“ auf.

In Barmstedt werden am Donnerstag, 5. September, von 16 bis 18 Uhr im Jugendzentrum leckere Speisen aus Syrien gemeinsam zubereitet. In Uetersen ist am Dienstag, 24. September, in der Grundschule Birkenallee Kochen internationaler Gerichte angesagt.

Volkshochschulen machen bei einer „langen Nacht“ mit

Kinder Elmshorns aus unterschiedlichen Ländern spielen ihre Lieblingsspiele (18. September, 15 bis 18 Uhr, im Jugendhaus Krückaupark). In Barmstedt wird am Mittwoch, 4. September, von 16 bis 18 Uhr in der Kirchengemeinde in der Chemnitzstraße kinderleicht und auf spielerische Weise Sprache gelernt.

Die Volkshochschulen in Elmshorn, sowie Uetersen und Tornesch beteiligen sich am Freitag, 20. September, jeweils von 18 Uhr an mit „einer langen Nacht“ in ihren Räumen in der Bismarckstraße 13 (Elmshorn) und Tornescher Hof 2 an der Interkulturellen Woche. Dabei wollen sie den Besuchern zeigen, dass sie nicht nur Deutsch- und Integrationskurse im Programm haben, sondern den Bürgern aller Herkunftsländer alle möglichen Angebote zum gesellschaftlichen Zusammenleben machen, erklärt Torneschs VHS-Leiterin Inga Pleines.

Landes- und Kommunalpolitiker aller Fraktionen diskutieren am Freitag, 20. September, im Elmshorner Rathaus von 18.30 Uhr an über die Integrationspolitik des Landes. Die Friedensinitiative Elmshorn lädt für Sonntag, 22. September, von 15 bis 17 Uhr unter dem Motto: „Brüderlichkeit und Vielfalt“ zum Dialog der Kulturen (Platz an der Friedenseiche).

Burgkino-Center in Uetersen zeigt politischen Film

Auch Filme und Theaterstücke gibt es zu sehen. Das Stück „Rosa Elefanten - die neue Geißel der Menschheit“ ist am Freitag, 20., Sonnabend, 28., jeweils um 19 Uhr sowie am Sonntag, 29. September, um 16 Uhr im Elmshorner Kranhaus (Schlossstraße 8) zu sehen. Das Stück, das auch Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan unter den Darstellern hat, wird auch am Sonnabend, 21., um 19 Uhr in Tornesch in der Pommernstraße 91 aufgeführt. In dem Stück geht es um die Alltagsprobleme von Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsländern, erklärt die Regisseurin Sandra Jürgens.

Das Burgkino-Center in Uetersen zeigt am Sonntag, 22., von 11 Uhr an den politischen Film „The Hate U Give“. Das Frauennetzwerk führt am Donnerstag, 19., von 18 Uhr an den Film „Female Pleasure“ im Elmshorner Industriemuseum in der Catharinenstraße 1 vor. Diese Film- und Theateraufführungen kosten ausnahmsweise Eintritt.

Evangelische Kirche lädt zum gemeinsamen Beten

Wie ähnlich gerade junge Menschen auch aus verschiedenen Kulturkreisen denken, zeigt das Projekt des Einwandererbundes, das am Montag, 23., von 17.30 bis 19 Uhr im Uetersener Rathaus vorgestellt wird. „Die meisten Jugendlichen erleben weniger die große Politik als ihre persönlichen Schicksale, die sich oft ähneln“, erklärt der Veranstalter Hansjörg Mauch. So sind es Umzüge, Scheidungen der Eltern, Ärger mit Freunden oder Liebeskummer, die die Jugendlichen beschäftigen, egal, woher sie kommen.

Auch die Kirchen und Religionsgemeinschaften öffnen sich. So lädt die evangelische Kirche in Elmshorn für Dienstag, 17., von 19 bis 21.30 Uhr zum gemeinsamen Beten in die Feldstraße 17 ein. Es wird am Donnerstag, 26., von 17.30 bis 19 Uhr eine Führung über den Jüdischen Friedhof in der Feldstraße 42 in Elmshorn geben. Und die türkisch-islamische Gemeinde in Uetersen lädt für Sonnabend, 28., von 15 Uhr an in ihre Grüne Moschee in der Katharinenstraße 22 ein. „Dabei werden wir bei türkischem Kaffee eine Reise durch die islamische Kultur machen“, kündigt Büsra Oruc an.

Um interkulturelles Singen geht es am Freitag, 27., von 19.30 bis 22 Uhr im Martin-Luther-Haus in Uetersen (Schmiedestraße 22). Motto des Liederabends: „Das Leben ist nicht schwarz-weiß.“ Die Diakonie Rantzau-Münsterdorf veranstaltet am Montag, 30., von 19 bis 21 Uhr in der Kirchenstraße 1 in Elmshorn einen „Kunst & Musik“-Abend.