Deutsche Bahn lässt Übergänge bei Prisdorf erneuern

Die Wartezeit für Autofahrer beträgt derzeit bis zu zehn Minuten. Weitere Arbeiten fallen in den nächsten Tagen an. Die Details.

Prisdorf/Tornesch.. Am Bahnübergang auf der Landesstraße 107 zwischen Prisdorf und Tornesch haben am Montag Streckenposten mit Flatterband die Arbeit der Schranken übernommen. Grund dafür: Arbeiten an der Schrankenanlage. Arbeiter haben die Betonfundamente etwas erhöht, damit die Schlagbäume in Zukunft höher liegen. Das Ganze steht in einem Zusammenhang mit kürzlich erfolgten Arbeiten an den Gleisen, wie Bahnsprecher Egbert Meyer-Lovis erläutert.

Die Autofahrer mussten jeweils bis zu zehn Minuten warten, bis sie ihre Fahrt fortsetzen konnten. Diese Wartezeit ist aufgrund des hoch frequentierten Bahnverkehrs auf dieser Strecke nicht ungewöhnlich. „Es lohnt sich nicht, den Bahnübergang für 30 Sekunden zu öffnen“, sagt ein Arbeiter. In den kommenden Tagen sollen die gleichen Arbeiten am Bahnübergang in Prisdorf wiederholt werden. Anzeige HamburgerJOBS.de Sasol Wax GmbH sucht eine/n Industriemechaniker/in Sie sind auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung in Hamburg? Dann bewerben Sie sich jetzt! mehr