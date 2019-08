Polizei schnappt Fahrraddieb nachts in Elmshorn

Elmshorn.. Wer nachts ein Fahrrad durch die Straßen schiebt und dabei das Hinterrad angehoben hält, der hat entweder den Schlüssel fürs Schloss verloren. Oder – auch dieser Verdacht liegt nahe – er besitzt gar keinen Schlüssel für genau dieses Schloss. So wie ein 31-jähriger Elmshorner, der jetzt in Haft sitzt.

Passanten hatten den Mann in der Nacht zu Donnerstag in der Mühlenstraße beobachtet, als er sich geparkte Räder ansah und dann mit einem – Hinterrad in die Höh’ – Richtung Panjestraße abzog. An der Jürgenstraße stellte er das Gefährt ab und machte sich auf den Rückweg zur Mühlenstraße.

Die Passanten hatten inzwischen ihre Beobachtung an die Polizei durchtelefoniert. Beamte trafen den Mann in der Königstraße an. Er hatte wieder ein Fahrrad dabei, das er in bewährter Art und Weise schob. Die Erklärungsversuche des Mannes zur Herkunft der Fahrräder halfen nichts. Die Beamten leiteten zwei Ermittlungsverfahren wegen Fahrraddiebstahls gegen ihn ein. Bei der Personalienfeststellung fiel den Beamten außerdem auf, dass für den Festgenommenen ein Haftbefehl besteht. Daher befindet sich der Fahrraddieb nun vorerst in einer Justizvollzugsanstalt.

Bislang können die Ermittler eines der beiden Fahrräder noch nicht zuordnen. Es ist ein Herrenrad in anthrazitfarbener, matter Lackierung mit schwarzem Korb. Der Eigentümer kann sich unter 04121/80 30 melden.