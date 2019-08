Mit Vollgas zur vierten Rellinger Lesewoche

Rellingen.. Im September steht in Rellingen einmal mehr das Buch im Mittelpunkt. Bei der vierten Rellinger Lesewoche vom 16. bis 22. September dreht sich alles ums Lesen – nicht nur in den Schulen und Kindergärten, wo viele Veranstaltungen die Jüngsten erfreuen dürften, sondern auch bei Lesungen und Festen, die allen Interessierten offenstehen. Die Veranstaltungen, die die Rellinger Bürgerstiftung in Kooperation mit vielen Partnern und ehrenamtlichen Engagement zusammengestellt hat, sollen den Spaß am Lesen wecken.

Neu im Programm ist die Aktion „Wir lesen höher als der Rellinger Kirchturm“. Bis zum 28. Oktober sollen Schüler der drei Rellinger Schulen Bücher lesen und die Höhe des liegenden Buches messen und notieren. Alle Bücher werden gesammelt und zusammengerechnet. Beim Abschluss der Aktion am 31. Oktober um 15.17 Uhr sind alle eingeladen, dabei zu sein, wenn verkündet wird, ob das Ziel erreicht wurde. Der Rellinger Kirchturm ist 57,5 Meter hoch. „Jede Klasse müsste etwa einen Meter Bücher lesen“, hat Pastor Thorsten Pachnicke ausgerechnet.

„Datum und Uhrzeit haben wir bewusst ausgewählt“, so Pachnicke. Der 31. Oktober ist Reformationstag und 1517 hat Martin Luther seine Thesen zur Reformation veröffentlicht. „Das passt gut zu unserer Aktion, denn Martin Luther hat den Menschen gesagt, sie sollen selbst lesen, und deswegen hat er die Bibel übersetzt“, erklärt der Pastor. Als Belohnung kann jede teilnehmende Schule ein Büchergutschein gewinnen.

Wer mag, kann sein Lieblingsbuch vorstellen

Der Pastor lädt zu einer weiteren Veranstaltung während der Lesewoche in die Kirche ein. Am Mittwoch, 18. September, kann von 19 Uhr an in der stilvollen Kanzelstube der Kirche geschmökert werden. Unter dem Titel „Mein Lieblingsbuch“ kann jeder sein liebstes Buch mitbringen und kurz daraus vorlesen. Besucher dürfen sich bei Wein und Knabbereien aber auch nur inspirieren lassen.

Am Freitag, 20. September, gibt es in der Rellinger Rathausgalerie eine Lesung mit Carmen Korn. Die Autorin wird nicht nur aus ihren Werken lesen, sondern auch in Anekdoten erzählen, wie ein Roman entsteht. Los geht es um 20 Uhr, Karten kosten 10 Euro und sind erhältlich an der Rathaus-Info und in der Buchhandlung Lesestoff.

Faber’s kleines Gesellschaftshaus lädt am Donnerstag, 19. September, ab 19 Uhr zu einem Abend mit Stücken von Theodor Fontane ein. Birgid Voß wird aus seinen Werken lesen und dazu gibt es ein passendes Drei-Gänge-Menü mit begleitenden Getränken. Die Karten kosten 50 Euro und sind ebenfalls im Rathaus oder in der Buchhandlung erhältlich. Am Sonntag, 22. September, gibt es in Faber’s Hof „Lesen am Tresen – eine Reise durch die Krimiwelt“. Die Autoren Nicole Wollschlaeger und Bettina Mittelacher lesen ab 11.30 Uhr aus ihren Krimis und auch Autoren aus der Schreibschmiede der Drostei werden Texte zu Gehör bringen. Der Eintritt kostet 10 Euro.

Begleitend zur Lesewoche ist dieses Mal eine besondere Ausstellung in der Rellinger Rathausgalerie zu sehen. „flix – von Beruf Comic-Zeichner“ wird vom 12. September bis zum 25. Oktober zu sehen sein. Flix ist einer der profiliertesten Comiczeichner Deutschlands und lebt davon, Geschichten zu Papier zu bringen. Mit der Ausstellung wird ein Einblick in sein Schaffen gewährt – mit Originalzeichnungen und Skizzen. Zur Eröffnung wird Flix aus seinen Büchern lesen und sie auf Wunsch auch signieren.

Auch die Buchhandlung Lesestoff begleitet die Lesewoche. Während der gesamten Zeit ist ein großer antiquarischer Bücherflohmarkt aufgebaut. Außerdem gibt es ein abwechslungsreiches Programm. Am Montag, 16. September, heißt es „Spiel mit uns!“, von 16 bis 18 Uhr werden Spiele vorgestellt, die sich um Wörter und Sprache drehen. Am Dienstag von 15.30 bis 16.15 Uhr folgt eine Lesung für Kinder von fünf bis sieben Jahren mit dem Titel „Wie man ein Buch liest“.

Bei einem Mädelsabend am Donnerstag von 19 bis 21 Uhr können Frauen bei einem Glas Sekt und Kurzlesungen in Ruhe entspannen. Und am Freitag von 18.30 bis 20.30 Uhr gibt es einen Hörbuchabend für Kinder von acht bis elf Jahren. Auf dem Programm stehen das Gespenst von Canterville und Super-Bruno. Der Eintritt ist jeweils frei, es wird aber um Anmeldung gebeten.

„Die erhöhte Nachfrage zeigt uns, dass wir richtig liegen“, sagt Christoph Rind von der Rellinger Bürgerstiftung. Das Ziel der Lesewoche, die erstmals 2013 stattfand, sei, das Interesse von Kindern an Büchern zu wecken. „Und wenn sie dann die Gemeindebücherei kennen lernen oder in die Buchhandlung gehen, hat das auch eine langfristige Wirkung“, so Rind.

Rellinger Lesewoche: 16. bis 22. September an unterschiedlichen Orten in der Gemeinde. Die begleitende Ausstellung „flix – von Beruf Comic-Zeichner“ in der Rathaus Galerie ist bereits ab 12. September und bis zum 25. Oktober zu sehen. Bei der Vernissage am 12. September um 19 Uhr signiert der Künstler.