Sauber: Rellinger Friedhof ist garantiert hygienisch

Rellingen.. Ein letzter Kuss eines Hinterbliebenen auf die Stirn des geliebten Angehörigen birgt bereits Gesundheitsrisiken – in der Theorie zumindest. Allerdings ist nicht bekannt, dass sich auf dem Rellinger Friedhof jemals jemand Bakterien eingefangen hätte. Und dazu soll es auch in Zukunft niemals kommen. Die Einrichtung ist als erste ihrer Art hygienezertifiziert.

Nach einer Kernsanierung der Pathologie, mit der ein verbessertes Reinigungssystem dort wie in allen anderen öffentlichen Räumen einhergegangen ist, hat der Friedhofsverwalter Arne Meyer-Ebeling nun das Hygienezertifikat entgegengenommen. Ein ganzes Jahr haben Planung und Umsetzung des Projektes in Anspruch genommen. Die Verantwortlichen mussten bei ihrer Arbeit viele Vorschriften beachten.

„Wir sind ein sehr moderner Friedhof, insbesondere draußen durch zum Beispiel viel bunte Bepflanzung. Jetzt wollen wir die Modernität auch in unseren Räumlichkeiten fortführen“, sagt Meyer-Ebeling. Dazu hat sich der 38-Jährige mit Spezialisten im Bereich Hygiene zusammengetan. Timo Srda von der Firma Clean Protect erklärt: „Der Versorgungsraum wurde nach neuestem Standard wieder aufgebaut, dazu gibt es jetzt genaue Ablaufpläne für die Einhaltung der Hygienevorschriften und die regelmäßige Säuberung und Desinfizierung der Räumlichkeiten“.

Warum der Rellinger Friedhof der erste bundesweit ist, der sich diesem Prozedere unterzieht, kann Meyer-Ebeling erklären: „Friedhöfe unterliegen zwar hohen Hygienevorschriften, diese müssen aber nicht so intensiv kontrolliert werden, solange niemand dort erkrankt. Wir haben beschlossen, dass wir dem Ganzen vorbeugen wollen, indem wir in unsere Hygiene zusätzlich investieren.“ So habe Rellingen den bisher einzigen deutschen Friedhof, der seine Sauberkeit nach gesetzlichen Grundlagen zertifiziert bekommen hat.

Dazu gehört auch eine jährliche und unangekündigte Überprüfung, ob die Vorschriften auch wirklich eingehalten werden.