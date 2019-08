Der Vorsitzende der Satirepartei meint es ernst

Elmshorn.. Auf einem der Wahlplakate ziert ein roter Blitz Jonas Stiefels Stirn – eine Anspielung auf Harry Potters Markenzeichen. Die Ähnlichkeit zwischen Stiefel und Potter-Darsteller Daniel Radcliffe ist nicht von der Hand zu weisen. Der 21-jährige Elmshorner tritt am 15. September zur Bürgermeisterwahl in Elmshorn an. Als Kreisvorsitzender der Satirepartei Die Partei meint er seine Kandidatur aber durchaus ernst.

In seinem Wahlprogramm fordert er die Einberufung eines Bürgerrates, der sich bis zu dreimal im Jahr aus zwölf bis 14 zufällig ausgewählten Bürgern zusammensetzt. „Ich möchte die zivilgesellschaftliche Teilhabe, den aktiven und interkulturellen Austausch und damit das Wir-Gefühl der Stadt stärken“, sagt Stiefel, der an der Uni Hamburg Slawistik und Musikwissenschaft studiert. Auf der Agenda steht die Wiederbelebung des Apollo als Bildungs-, Kultur-, und Jugendzentrum im Herzen der Stadt. Dort sollen öffentliche Veranstaltungen zu Themen der Politik und Stadtverwaltung und des öffentlichen Interesses stattfinden – und „Stiefels Stunde“, eine monatliche Bürgermeistersprechstunde. Nach dem Motto „teilen statt spalten“ will Stiefel Gemeinwohlökonomie und nachhaltige Konzepte fördern wie das Repair-Café im Kranhaus. Flächen für Neubauten sollen in erster Linie progressiven Wohngemeinschaften angeboten werden. Ein Umsonstladen und Unverpacktläden hält er für wünschenswert.

Stiefel möchte neue Kitas bauen, unter anderem eine Kultur-Kita mit Fokus auf Musik und Literatur. „Elmshorn wird auch eine neue Gemeinschaftsschule brauchen. Hier bietet es sich an, neue Schulkonzepte zu fördern“, sagt er. Überalterung, Personalmangel in der Verwaltung und Stadtflucht junger Menschen sollen entgegengewirkt werden. Die City soll für Jugendliche attraktiver, legale Graffiti-Flächen sollen etabliert werden.

Stiefel möchte kleine und mittelständische Unternehmen durch sogenannte Shared Spaces fördern. Gesellschaftliches Engagement soll gestärkt und gewürdigt werden. Unter dem Stichwort Sportlichkeitsfest statt Sportlerehrung wünscht sich Stiefel zudem einen offeneren Umgang mit der Flunkyball-Weltmeisterschaft und die Umbenennung der Steindammwiese in Niel-Eppenhofer-Platz nach dem Orga-Team.

In der Verwaltung strebt er flache Hierarchien an, Teambuildingprozesse und neue Arbeitsformen sollen gefördert werden. Städtische Flächen sollen umweltbewusst und generationenübergreifend sinnvoll gestaltet, nachhaltige Baukultur gefördert werden. Stiefel denkt dabei an moderne Holzbauweise, Fassaden- und Dachbegrünung, Blüh- und Bienenwiesen statt Rasen, mehr gemeinschaftlich nutzbare Flächen. Am Stadtumbau sollen Bürger stärker einbezogen werden.

Geht es nach Stiefel, wird die Innenstadt größtenteils autofrei und fahrradfreundlich sein. Radwege möchte er ausbauen, Ampelschaltungen optimieren, den Verkehr entschleunigen. Für ein sauberes Elmshorn sollen mehr Containerstandorte geschaffen und Verschmutzung öffentlicher Flächen bestraft werden.