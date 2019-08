Däumling aus Spanien in der Wildtierstation zu Besuch

Der winzige Wandgecko kam mit einer Obstkiste aus Spanien in den Norden. Tag der offenen Tür in der Wildtierstation am Sonntag, 1. September.

Sparrieshoop.. Mit dem Obst aus Spanien wurde auch dieser kleine Exot mitgeliefert: Eine Mitarbeiterin eines Früchtelagers in Norderstedt fand beim Auspacken von Nektarinen einen sehr kleinen Gecko. Stationsleiter Christian Erdmann von der Wildtierstation in Klein Offenseth-Sparrieshoop erkannte den Wandgecko und brachte ihn in der Exotenabteilung unter. „Mit drei Zentimetern ist dieser Wandgecko unser wohl kleinster Pflegling, den wir je in der Station hatten.“ Der ungiftige kleine Kerl bekommt nun Fruchtfliegen und Minigrillen zu fressen. Bei schönem Wetter darf der Gecko auch in der Sonne stehen.

Besucher, die sich am Tag der offenen Tür Sonntag, 1. September, von 11 bis 17 Uhr in der Auffangstation, Am Sender 2, umsehen und sich über verschiedene Naturschutzthemen informieren möchte, können auch einen Blick auf den Winzling werfen. Das Ehepaar Christian und Katharina Erdmann pflegt hier jedes Jahr etwa 2000 verletzte oder verwaiste Tiere auf und wildert sie wenn möglich wieder aus.