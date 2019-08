Elmshorn.. Im Elmshorner Stadtteil Hainholz beginnen am heutigen Donnerstag drei bunte Tage, die am Sonnabend, 31. August, mit dem Stadtteilfest ihren Höhepunkt finden. Das Fest rund um das Haus der Begegnung am Hainholzer Damm beginnt um 13 Uhr. Gegrilltes, Kaffeestube, Getränke- und Waffelstand sind ebenso wie Hüpfburg oder Kinderschminken fest im Programm verankert. Es gibt auch Neues zu entdecken.

Ein Höhepunkt soll das Bull Riding sein. An zwei Drechselmaschinen haben junge Gäste die Möglichkeit, Holz zu bearbeiten. Mehrere Bastel- und Mitmachstände werden von der Friedenskirchengemeinde Elmshorn, der Stadtteilwerkstatt, der Stadtteilbücherei Hainholz, dem Verein Frischlinge und von Schülern der Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule angeboten. Der Reiterhof Thormählen ist mit zwei Ponys vor Ort. Ein Rettungswagen kann besichtigt werden.

Der russische Chor Druschba.

Foto: Michel Gast

Auf dem Gelände der benachbarten Kita am Rethfelder Ring wird von 12 Uhr an auf dem Flohmarkt verkauft und gefeilscht. Die Standgebühr beträgt fünf Euro, ein Euro für Kinder, die ihre Spielsachen auf einer Decke verkaufen möchten. Anmeldungen werden unter stadtteilverein@elmshorn-hainholz.de und 04121/450 59 15 entgegengenommen.

Chöre, Sportvereine und Solo-Künstler treten auf

Zentraler Punkt des Festes ist das vielseitige Bühnenprogramm. Vier Chöre werden auftreten – der Schulchor der Grundschule Hainholz, der Gospelgesang von Open Up Wide, Tuxedo Junction und der russische Chor Druschba. Mit dabei sind die Break-Dance- und Hip-Hop-Tänzer der FTSV Fortuna Elmshorn. Die Tanzmäuse vom Awo-Stromhaus haben ebenfalls eine Choreografie vorbereitet. Sportlich wird es mit dem Judo-Klub Elmshorn, dessen Abteilungen Aikido und Judo ihre Kampfkünste präsentieren. Die Haseldorferin Mia-Maria spielt gecoverte und selbst komponierte Rock- und Pop-Songs. Rapmusik gibt es von Twelve. Angesichts der bevorstehenden Wahl wurden alle fünf Bürgermeisterkandidaten zum Stadtteilfest eingeladen, ihr Wahlprogramm vorzustellen. Das Fest endet um 17 Uhr.

Der Chor der Grundschule Hainholz.

Foto: Michel Gast

Es gibt bereits Programm an den beiden Vortagen: In zwei Durchläufen backen Kinder am heutigen Donnerstag von 14 bis 16 und 16 bis 18 Uhr mit Betreuern der Awo. Einige Kuchen werden gleich gegessen, andere am Freitag von 15 bis 18 Uhr beim Tanztee und Bingo für Senioren serviert. Kinder, die mitmachen wollen, müssen pünktlich um 14 oder 16 Uhr erscheinen.

In der Kita am Rethfelder Ring steht die Turnhalle von 18 bis 20 Uhr Erwachsenen offen. Junge Eltern erhalten am Freitag, 30. August, von 10 bis 12 Uhr vom Familienzentrum Hainholz ein Geschenk und Infos. Bei Kaffee und Brötchen können sie sich austauschen.

Musiker kommen von 19 Uhr an zur Jam-Session im Stadtteilcafé zusammen. Es wird gegrillt und ein Lagerfeuer entzündet. Jeder kann etwas zum Büfett beitragen. Wer als Band oder Solo-Künstler etwas präsentieren möchte, sollte sich bei Michel Gast unter 0163/914 42 92 melden. Zwischen den angekündigten Acts gibt es Pausen für spontane Jams und Improvisationen.

Drei bunte Tage: Do 29.8.–Sa 31.8., Haus der Begegnung, Hainholzer Damm 11, frei