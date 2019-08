Pinneberg.. Ein gesperrter Fahrstreifen und ein Totalschaden: Das ist das Ergebnis eines Einsatzes der Feuerwehr Pinneberg am Dienstagvormittag. Um 10:47 Uhr mussten die Brandbekämpfer zu einem VW Golf in „Vollbrand“ ausrücken. Der Wagen ging aus bisher noch ungeklärter Ursache auf der Abfahrt Pinnberg-Nord in Flammen auf. Elf Feuerwehrleute näherten sich mit Atemschutz, um das Auto mit Druckluftschaum zu löschen. Nach etwa 15 Minuten waren die letzten Glutnester erstickt und die Fahrbahn wurde mit Wasser gereinigt. Der Fahrer des Wagens blieb unverletzt, sein VW Golf ist aber wohl irreparabel. Die Anschlussstelle und der Fahrstreifen wurden nach einer Stunde wieder freigegeben.