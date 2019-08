Kinder können sich jetzt noch besser messen

Pinneberg.. 14 Jahre ist es her, dass sich 29 Vereine zusammengetan und eine Kinderolympiade ins Leben gerufen haben. Auch dieses Jahr werden wieder Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren in den Vereins-Vorentscheiden einen Parcours durchlaufen, der von den Sportwissenschaftlern abwechslungsreich zusammengestellt worden ist.

Es gilt, zu klettern, zu laufen und zu balancieren. Die Besten aus den drei Altersklassen dürfen anschließend nach Hamburg zum großen Finale der Kinderolympiade am 22. September fahren. Dort bietet der Hamburger Sportbund zusätzlich ein Talenttraining an.

Uwe Hönke (52) ist Geschäftsführer des VfL Pinneberg und freut sich über die vielen Kinder, die an den Vorentscheiden teilnehmen. „Die Kinder können sich selbst mal testen und erkennen, dass nicht nur Schnelligkeit, sondern auch Motorik und Koordination enorm wichtig sind.“ Der Einzug ins Finale sei für die schnellsten Kinder außerdem immer ein ganz besonderes Erlebnis, so Hönke weiter.

Im Zuge des Familientages in Appen am 8. September haben die jungen Sportler von 11 bis 17 Uhr die Möglichkeit, sich für das Finale in Hamburg zu qualifizieren. Teilnehmende Schulen sind in diesem Jahr in Pinneberg die Helene-Lange-Schule, die Grund- und Gemeinschaftsschule im Quellental sowie das Schulzentrum Nord.

„Wir gehen davon aus, dass dieses Jahr bis zu 1000 Kinder den Parcours durchlaufen“, erzählt Katrin Lorenzen (35). Und sie sagt weiter: „Allein durch die Teilnahme der Schulen erreichen wir eine Anzahl von knapp 700 Kindern.“ Katrin Lorenzen ist zuständig für das Management des VfL und unterrichtet zusätzlich im Verein. Der schnellste Teilnehmer habe den Parcours im vergangenen Jahr innerhalb 34 Sekunden bewältigt, fügt Lorenzen hinzu.

Kinder der ersten und zweiten Klasse hätten je einen Probelauf, erklärt Hönke. Anschließend werden die gelaufenen Zeiten aller Teilnehmer in Listen eingetragen. Jedes Kind bekommt außerdem eine Urkunde mit persönlicher Laufzeit. „So können sie schauen, ob sie sich im Vergleich zum vorigen Jahr verbessert haben“, sagt Lorenzen. Die Teilnahme an den Vorentscheiden ist kostenlos. Jedes Kind der Jahrgänge 2009 bis 2014 darf teilnehmen.