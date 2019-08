Hochkarätiges Kulturprogramm in Halstenbek

Halstenbek.. Kultur in Halstenbek – nichts liegt näher“: Dieses Motto hat sich der Kulturkreis Halstenbek gegeben, der jetzt sein Programm für das zweite Halbjahr 2019 veröffentlicht hat. „Die meisten unserer Besucher kommen aus Halstenbek. Sie freuen sich, dass wir Veranstaltungen vor Ort anbieten“, sagt Tamara Böhning, seit 13 Jahren erste Vorsitzende des Vereins. Und der hat hochkarätige Künstler verpflichtet.

Wie etwa die Autorin Eva Almstädt, die am Freitag, 27. September, aus ihrem neuen Krimi Ostseeangst vorliest. Der spielt in und um Lübeck, gelesen wird von 19.30 Uhr an in der Arche Noah. Der Eintritt kostet zehn Euro, der Vorverkauf beginnt am 26. August.

Musik-Comedy vom Feinsten gibt es mit Bidla Buh am Freitag, 25. Oktober, um 19.30 Uhr im Wolfgang-Borchert-Gymnasium. „Wir freuen uns, dass wir diese absoluten Profis für einen Auftritt gewinnen konnten. Was die mit ihren Instrumenten anstellen, ist Spitzenklasse“, sagt Böhning. 500 Gäste können das Programm „Mehr geht nicht – die große Welttournee“ zum Preis von 18 Euro erleben, Vorverkaufsbeginn ist der 23. September.

„Schaum vorm Mund“ hat am Freitag, 15. November, der Klappmaul-Komiker Werner Momsen alias Detlef Wutschik. Der Puppenspieler und sein Alter Ego nehmen in der Mensa der Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek (Gugs) Politik, Weltgeschehen und Alltag aufs Korn und suchen den Quell des Glücklichseins – zum Preis von zwölf Euro. Vorverkaufsstart: 14. Oktober. Die Weihnachtslesung, sonst ein klassischer Programmbestandteil, entfällt. „Wir wollen mal etwas neues ausprobieren“, so Böhning. Geboten wird am Sonntag, 8. Dezember, um 16 Uhr in der Erlöserkirche ein winterliches Konzert.

Zu hören sind Leopold Mozarts „Musikalische Schlittenfahrt“ und „Peter und der Wolf“ von Serge Prokofjew. Es musiziert das Orchester Musici-emeriti, die Sprechrollen übernehmen Irene Bier und Peter Knudsen. „Wir wollen damit ein Angebot für Familien machen, das Konzert gemeinsam zu genießen“, so die Kulturkreischefin. Der Eintrittspreis beträgt zehn Euro, Tickets gibt es ab dem 4. November.

Die traditionelle Neujahrsgala mit den „Hamburger Kammersolisten“ am Freitag, 3. Januar, um 19.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums beschließt den Reigen der Veranstaltungen. „Dafür brauchen wir eigentlich keine Werbung, die Tickets sind immer schnell vergriffen“, so Vize-Vereinschef Klaus Hohenstein. 25 Euro kostet der Spaß, Karten gibt es ab dem 7. Oktober.

Vereinsmitglieder sowie Schüler erhalten Ermäßigung.. „Wir sind der einzige Verein in Halstenbek mit steigenden Mitgliederzahlen“, so Böhning. 1990 ging der Kulturkreis mit 27 Mitgliedern an den Start, aktuell sind es 676. 2018 gewann er 34 Köpfe dazu. Einzelmitglieder zahlen zwölf, Ehepaare 18 Euro pro Jahr.

Die Vereinschefin ist mit zwei weiteren Mitgliedern für die Programmgestaltung zuständig und legt Wert darauf, keine Künstler „blind“ zu buchen. „Wir gucken uns das alles vorher an.“ Häufig komme man im Anschluss mit den Künstlern ins Gespräch und stimme einen Termin ab. Zuvor werde die Künstlerauswahl noch im Vorstand abgestimmt.

Kulturkreis: Karten für die beschriebenen Veranstaltungen gibt es in der See-Apotheke, Seestraße 252, in Krupunder sowie in der Buchhandlung Cremer, Hauptstraße 51. Reservierungen sind auch auf der Homepage unter www.kulturkreis-halstenbek.de möglich, Restkarten gibt es an der Abendkasse