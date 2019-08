„Quick Borns“ – Hier zieht keiner freiwillig aus

Quickborn.. Hier zieht so gut wie keiner freiwillig aus. Nur eine der 27 Wohnungen sei in den fünf Jahren frei geworden, erzählt Ingeborg Alsleben. „Wir sind alle beseelt von unserem Zusammenleben in der Gemeinschaft“, so das Vorstandsmitglied der Wohngenossenschaft „Quick Borns“. Mit großem Hallo, viel Gelächter und einem Grillfest feierte sie das fünfjährige Bestehen ihres Wohnprojekts, in dem drei Generationen selbstbestimmt auf dem eigenen, 5000 Quadratmeter großen Grundstück im Amselweg unter einem Dach leben. Es war und ist bis heute das erste Mehrgenerationenhaus geblieben, das im Kreis Pinneberg realisiert worden ist.

„Wir helfen und unterstützen uns alle gegenseitig", erklärt Mitbewohnerin Erika Beyersdorff das Erfolgsrezept des Zusammenlebens ihrer Gemeinschaft, deren Bewohner zwischen sechs und 92 Jahre alt sind. Wer Besorgungen erledigt haben, zum Arzt gefahren werden will oder einen Babysitter für sein Kind benötigt, informiert darüber die Hausgemeinschaft unter dem Hinweis „Von Mensch zu Mensch" an der Pinnwand, die Ingrid Lenert initiiert hat. Es findet sich immer jemand, der aushilft Kurz darauf fände sich jemand, der aushilft, erklärt Horst Bockelmann, einer der Mitbegründer der 2010 ins Leben gerufenen Genossenschaft, die dann bis 2014 für 4,5 Millionen Euro das gemeinsame Mehrfamilienhaus auf einem ehemals städtischen Grundstück errichtet hat. „Ich werde hier sehr gut behandelt, alle passen gut auf mich auf", bestätigt Siegfried Holtz, mit seinen 92 Jahren der älteste Bewohner, der schon oft die Hilfe der Mitbewohner in Anspruch genommen hat. „Wir leben hier nicht anonym, jeder kennt sich und achtet auf den anderen", beschreibt Barbara Emcke, die ebenfalls dem Vorstand angehört, den Vorteil ihres Zusammenlebens. „Das gibt uns ein großes Sicherheitsgefühl." Zudem würden sie alle geschützt vor unerwünschten Mieterhöhungen leben. Dieses Mehrfamilienhaus hat die Wohngenossenschaft errichten lassen.

Foto: Burkhard Fuchs Je nachdem, ob sie eine der sozial geförderten oder frei finanzierten Wohnungen besitzen, zahlen sie zwischen 5,25 und 7,40 Euro Nettokaltmiete im Monat je Quadratmeter, rechnet Finanzvorstand Bockelmann vor. „Das ist gerade für Quickborner Verhältnisse inzwischen traumhaft günstig.“ Wie in jeder Gemeinschaft müsse sich jeder „auf die Eigenheiten der anderen einstellen“ und diese akzeptieren, so Ingeborg Alsleben. Das sei ein Lernprozess, der gegenseitiges Verständnis voraussetze. Das sei ihnen im Laufe der fünf Jahre gut gelungen, findet sie, auch wenn nicht alle dasselbe Engagement für die Gemeinschaft zeigen würden. Einige wenige hielten sich da raus und blieben lieber unter sich. Aber die große Mehrheit nutze und lebe das gemeinschaftliche Zusammenleben unter einem Dach. Einmal im Monat werden wichtige Angelegenheiten und Probleme in großer Runde diskutiert. Viele Probleme gibt es nicht. Die Gartenarbeit aber fällt in diese Kategorie. Der engagierte Gärtner komme nicht so oft, wie sich das manche Bewohner wünschen, berichtet Ingeborg Alsleben. Dafür sei ihr Garten einfach zu groß. Darum würden sie jetzt selber dreimal im Jahr Harke, Rasenmäher und Gartenschere in die Hand nehmen, was auch einigermaßen funktioniere. Aber auch diese kleinen Probleme, die im Laufe der Zeit im Zusammenleben auftreten und gelöst werden müssen, haben die Gemeinschaft weiter zusammengeschweißt, erläutert Birgit Saalfeld, ebenfalls eine Mitstreiterin der ersten Stunde. „Das hat unsere Wohngemeinschaft jünger gemacht, obwohl wir ja alle älter geworden sind“, sagt die frühere Kita-Leiterin. „Gemeisterte Aufgaben, die auch streitbar erreicht worden sind, verjüngen unser menschliches Gehirn.“ Der Erfolg ihres Wohngemeinschaft hat sich herumgesprochen und Nachfolgeprojekte zum Beispiel in Norderstedt angestoßen. Zehn Interessenten stehen aktuell auf der Warteliste. Aber bei der geringen Fluktuation werden sich diese gedulden müssen. Aktuell sind alle Wohnungen vergeben – übrigens nicht nur an Quickborner. Jutta Lüllau beispielsweise ist eigens aus Bad Bellingen an der Schweizer Grenze hierhergekommen, um ihren Lebensabend in der generationsübergreifenden Gemeinschaft in der Eulenstadt zu verbringen.