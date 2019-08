Eine schier grenzenlose musikalische Fantasie

Schenefeld.. Wenn Musiker Lust aufs Zuhören, Ausprobieren und Verschmelzen haben, wenn sie exzellent sind und außerdem selbst komponieren, dann kann das alle Grenzen zwischen Genres, Kulturen und Epochen zum Einsturz bringen. Mit der Drei-Mann-Combo „Wildes Holz“ war das beim SHMF-Konzert am Sonnabend im Schenefelder Forum zu erleben. Die Vollblut-Musiker brachten die Halle zum Swingen, Beben, Rocken – und zeigten, dass Falcos Lied „Rock Me, Amadeus“ übergangslos in Mozarts türkischen Marsch münden kann - so, wie das wohl niemand anders je zuvor gespielt hat.

Hinter dem Begriff „Crossover“ verbirgt sich ja oft ein mit Pop vermatschtes Etwas – hier aber hebt die Musik jedes Mal ab und wird in etwas Neues, Quicklebendiges verwandelt, was vielleicht auch daran liegt, dass Tobias Reisige (Blockflöten), Djamel Laroussi (Gitarre) und Markus Conrads (Kontrabass) ein Fachstudium Jazz absolviert haben. Laroussi als erster Afrikaner an der Kölner Musikhochschule als Jahrgangsbester.

Charmant ist die Geste der Stadt Schenefeld, alle Konzertbesucher draußen zu einem Glas Sekt einzuladen und noch den Pianisten Julius Gürtler zu engagieren, der die Abendstimmung mit Beat, Swing und einem farbenreichen Chopin-Walzer schmückt.

Schon gleich mit ihrem ersten Stück „Moretti Swing“ streicht „Wildes Holz“ Zwischenapplaus ein, wie die Musiker ihr Publikum überhaupt in Erstaunen versetzen mit ihrer schier grenzenlosen musikalischen Fantasie. Was man alles mit seinem Instrument anstellen kann, wenn man es ausprobiert – hier ist es zu erleben. Und zwar nicht aus Selbstzweck, sondern aus purer Lust am Musizieren. Markus Conrads prügelt seine Kontrabass-Saiten, er klopft und schrubbt, streicht und streichelt, Laroussi schlägt und zupft, und Tobias Reisige – ja, der ist es, der alle wohl am meisten in Erstaunen versetzt.

Blockflöte ist ein spießiges Instrument für gequälte, bocklose Schüler? Mitnichten. Hier sitzt Reisige (wegen eines Oberschenkel-Halsbruches etwas eingeschränkt), der von Sopran- über Tenor-, Alt- zur Bassflöte übergeht und dann noch zu zwei immer größer werdenden Knickbass-Blockflöten wechselt. Das treibt er zum Höhepunkt in einem Stück, in dem er die eigenen Melodien auf der jeweiligen Flöte sampelt und in Loops im Hintergrund akkumuliert, während er eine weitere Melodie auf der nächsten Flöte einspielt. Wow!

Mit ganz großem Können servieren diese drei Musiker auch eigene, komplexe, suggestiv dichte und intensiv tönende Kompositionen, viele wechselnde Soli, und aus drei ganz normalen Instrumenten eine unglaubliche Bandbreite an Sounds: Sie wispern, brüllen, raspeln, säuseln, sirren, zirpen, klackern mit Flöte, Gitarre und Kontrabass - und sind dabei noch begnadete Spaßvögel.

So wird sogar ein dünnes Liedchen wie Madonnas „Like a Virgin“, wo Reisige sinnigerweise das Stimmchen auf der Piccoloflöte spielt, zu einem passablen Stück, während Conrads auf einer kleinen Mandoline Jacques Brels Chanson „Ne me quitte pas“ in ein hochemotionales Gefühlsdrama verwandelt.