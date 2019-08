Leuchtfußball, Kicker und die erste Bad-Taste-Party

Kreis Pinneberg.. Die zweite „Nacht der Jugend“ steht in den Startlöchern. Dort werden in 15 Jugendzentren im ganzen Kreis Pinneberg verschiedenste Aktivitäten angeboten. Das Programm wurde von und mit Jugendlichen für Jugendliche gestaltet, das Spektrum reicht dabei von klassischem Grillen und Fußballspielen bis hin zu einem Virtual-Reality-Erlebnis. Und das Beste: Ein kostenloser Shuttle-Service kutschiert die Teenager quer durch das Kreisgebiet, so dass jeder theoretisch an Veranstaltungen in allen Jugendzentren teilnehmen kann.

Etwas Schräges wurde im Pinneberger Geschwister-Scholl-Haus vorbereitet. Die Jugendlichen haben dort die Gelegenheit, eine Virtual-Reality-Brille aufzusetzen und auf einem Wahrnehmungs-Parcours in eine andere Welt abzutauchen. Der Pinneberger Club Nord veranstaltet eine „Party des schlechten Geschmacks" und lobt für das hässlichste Outfit einen Preis aus. In der Rellinger Oase ist viel Kreativität gefragt: Dort experimentieren die jungen Besucher mit Farben, Graffiti und anderen bunten Materialien. Das Elmshorner Stromhaus bietet stattdessen eine körperliche Herausforderung: Leuchtfußball mit anschließendem Mitternachtsbüffet, oder Billard, Kicker, Dart oder die Technikabteilung als unterhaltsamer Dauerbrenner. Wer dazu keine Lust hat, fährt ins Barmstedter Jukids, wo ein Karaokewettbewerb stattfindet. In einem der Jugendzentren können die Teilnehmer sogar übernachten. Organisiert wird die „Nacht der Jugend" wieder vom Arbeitskreis der „Offenen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit" (OKJA). Die Veranstaltung dient außerdem als Auftakt für die landesweite Woche der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Unter dem Motto „Bildung braucht Freiraum" werden auch dort viele große und kleine Aktionen rund um Kinder und Jugendliche ins Leben gerufen. „Wir wollen das breitgefächerte Netzwerk an offener und kommunaler Jugendarbeit nicht nur sichtbar, sondern erlebbar machen. Außerdem möchten wir unsere vielfältige, kreative Arbeit vorstellen, die weit über Tischkicker und Kummerkasten hinausgeht", sagen die Veranstalter. Die kommende „Nacht der Jugend" findet statt am Freitag, 30. August, ab 15 Uhr. Eine Liste der teilnehmenden Zentren und deren jeweiliges Programm ist auf www.kreis-pinneberg.de unter dem Punkt „Aktuelles" zu finden. Wer an der Übernachtung im Jugendzentrum Jukids in Barmstedt teilnehmen möchte, muss über vierzehn Jahre alt sein, die schriftliche Einwilligung seiner Eltern mitbringen und kann sich unter Telefon 04123/921 61 8 anmelden.