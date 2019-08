Arbeiterwohlfahrt organisiert ersten Armutskongress im Land

Kreis Pinneberg.. Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) organisiert im Jubiläumsjahr ihres 100-jährigen Bestehens erstmals im Kreis Pinneberg einen sogenannten Armutskongress. Termin: Mittwoch, 4. September. „Eine solche Fachtagung zu den Themen Armut, soziale Ungleichheit und Gesundheit hat es weder im Kreis Pinneberg noch in Schleswig-Holstein bisher gegeben“, sagt Awo-Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Damm. Die Organisation hat im Kreis Pinneberg rund 1600 Mitglieder in 13 Ortsvereinen.

Das Motto der Veranstaltung lautet „Wenn Armut krank macht“. Zwar habe die Mehrheit der Deutschen Zugang zu sehr guter medizinischer Versorgung, so Damm. Aber wissenschaftliche Studien belegten, dass Angehörige sozial benachteiligter Bevölkerungsgruppen häufiger von chronischen Krankheiten und Beschwerden betroffen seien und eher sterben würden als besser gestellte Gruppen.

Mithilfe aller relevanten Organisationen, die sich mit Sozial- und Jugendhilfe, Schuldner- und Suchtberatung sowie Senioren- und Arbeitslosenhilfe beschäftigen, soll eine Bestandsaufnahme für den Kreis Pinneberg erarbeitet werden.

70 Fachleute haben sich schon angemeldet

Daraus soll dann ein Handlungskonzept entwickelt werden, wie diese Problematik auf Kreisebene angegangen werden kann, skizziert Damm den Hintergrund der Fachtagung, zu der sich bereits 70 Fachleute angemeldet hätten. „Wir wollen in Arbeitsgruppen Ergebnisse präsentieren, die dann politisch umgesetzt werden sollen.“

Im aktuellen Sozial-Atlas des Kreises Pinneberg wird die Zahl von 22.000 Menschen, darunter 6500 Kinder unter 15 Jahren, angegeben, die von Hartz-IV leben. Das sind demnach sieben Prozent der Gesamtbevölkerung. Diese fielen nach der Definition von Armut hierzulande – unter 60 Prozent des Median-Einkommens – unter die Armutsgrenze, erklärt Damm. Das seien zurzeit 1033 Euro im Monat, die knapp 17 Prozent der Bevölkerung in Deutschland nicht erreichten.

Bei der Rente könnte der Kreis Pinneberg bedürftigen Senioren nicht viel weiterhelfen, weil sie gesetzlich geregelt sei, so der Awo-Kreisvorsitzende. Für Kinder und Schüler dagegen könnte durchaus etwas in den Kitas und Schulen getan werden, damit sie nicht in armen Verhältnissen leben müssten. Dazu gehöre insbesondere eine gesunde Ernährung, die die Kommunen und Schulträger in ihren Mensa-Angeboten steuern könnten. Ideal wäre es da zum Beispiel, wenn das Essen nicht einfach nur angeliefert, sondern vor Ort zubereitet würde, und wenn das Bewusstsein der Kinder für eine gesunde Ernährung geschärft würde, nennt Awo-Chef Damm zwei Beispiele, wie die in den bildungsfernen Schichten oft drohende Armutsspirale zum Wohle der betroffenen Kinder so ein Stück durchbrochen werden könnte.

Anmeldungen für die Fachtagung am Mittwoch, 4. September, von 9 bis 16 Uhr im Dienstleistungszentrum, Ramskamp 75–79 in Elmshorn sind noch möglich. Kontakt: per E-Mail an info@awo-kreisverband-pinneberg.de, telefonisch unter 04121/2660888.