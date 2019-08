Rellingen will Parkstreifen statt Buckelpiste

Rellingen.. Völlig ungeordnet standen die Autos hier, oft gleich in zwei Reihen. Der Seitenstreifen der Pinneberger Straße war eine Buckelpiste, eine Schlammwüste mit riesigen Schlaglöchern. Ein Zustand, den die Gemeinde Rellingen nicht mehr länger hinnehmen wollte. Nun ist damit Schluss. Statt einer Buckelpiste gibt es nun einen ordentlichen Grünstreifen und einen frisch gepflasterten Parkstreifen.

„Die Politik hat dazu den entsprechenden Beschluss gefasst“, erklärt Tom Rasmussen, Bauamtschef der Gemeinde Rellingen. Nach Vorarbeit von Daniel Höppner aus dem Fachbereich Bauen und von Klaus Labitzky von der Planungsgruppe OLAF konnte das Vorhaben von der Firma Wolf in Ellerbek umgesetzt werden. Auf etwa 150 Metern Länge gibt es hier nun 18 Parkplätze. „Ausschließlich für Autos“, betont Rasmussen. „Und nicht nur für die Anwohner, das ist ein öffentlicher Parkplatz“, fügt Daniel Höppner an.

Knapp 100.000 Euro hat es sich die Gemeinde kosten lassen, diesen Schandfleck zu beseitigen. „Es war wirklich unansehnlich“, so Rasmussen. Gleichzeitig zeigte die Wildparkerei, dass ein großer Bedarf an Parkplätzen vorhanden war. Immerhin wurde hier auf Höhe der Hausnummern 8 bis 16 kreuz und quer geparkt – auch wenn das eigentlich verboten war.

Es seien aber nicht nur optische Gründe gewesen. „Die Entwässerung war ein Problem“, erklärt Höppner. Das wurde nun gelöst. Im Zuge dessen wurde auch der Regenwasserkanal, der unter dem Streifen verläuft, überprüft. „Das war ohnehin notwendig“, so Höppner. Fünf Hausanschlüsse habe man ersetzen müssen, aber nun wisse man dafür sicher, dass sie in Ordnung seien, erklärt Labitzky. Auf dem Grünstreifen wurde Rasen angesät. Künftig sollen hier dann auch Wildpflanzen wachsen. Große Findlinge an den Enden der Streifen sollen künftig das Wildparken in zweiter Reihe verhindern.