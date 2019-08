Vier Verletzte nach Fettexplosion in Wohnhaus

Wedel.. Vor diesem Szenario warnt die Feuerwehr immer wieder. Am Donnerstagnachmittag ist es in einem Mehrfamilienhaus in Wedel zu einer Explosion gekommen, weil ein Bewohner versucht hat, heißes Fett auf dem Herd mit Wasser zu löschen. Vier Menschen wurden verletzt, die Feuerwehr war mit 26 Brandbekämpfern im Einsatz.

Laut der Feuerwehr wurde der Rettungsdienst um 13.50 Uhr alarmiert. In einem Mehrfamilienhaus an der Rissener Straße hatte ein Bewohner offenbar versucht, entzündetes Fett in einem Kochtopf mit Wasser zu löschen. Durch das verdampfende Wasser sei das brennende Fett zu einem Feuerball geworden und regelrecht explodiert. Der Mann erlitt in unmittelbarer Nähe der Fettexplosion leichte Brandverletzungen. Drei weitere Bewohner wurden laut Feuerwehr durch die starke Rauchentwicklung ebenfalls verletzt. Sie erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Den Brandbekämpfern zufolge gab es nach der Explosion „glücklicherweise" keinen Folgebrand. Ein Atemschutztrupp der Wedeler Feuerwehr musste deshalb lediglich die betroffene Küche kontrollieren, lüften und konnte dann Entwarnung geben. Alle Verletzten wurden von Rettungssanitätern versorgt. Vier Rettungswagen waren vor Ort.