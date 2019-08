Ascheregen aus Kraftwerk zeigt Auffälligkeiten

Wedel.. Beim Streit um den ätzenden oder nicht ätzenden Ascheregen am Wedeler Kraftwerk gibt es neue Erkenntnisse: Wie das Umweltministerium in Kiel mitteilt, wurden nach einer Bürgerbeschwerde auffällige Proben von Partikelniederschlägen festgestellt. Demnach wurden „Veränderungen zu den bisherigen Proben“ nachgewiesen, woraufhin Kontakt zum Betreiber Vattenfall aufgenommen worden sei und weitere Untersuchungen veranlasst wurden.

Das dürfte Wasser auf die Mühlen der Bürgerinitiative „Stopp! Kein Mega-Kraftwerk Wedel“ sein. Bekanntlich beklagt sie seit Jahren, dass die Partikel aus den Schornsteinen des Heizkraftwerks stark sauer und damit ätzend sind, wie diverse Schäden an Autos oder Dächern der Anwohner beweisen würden. Gutachten legen diesen Schluss ebenfalls nahe, Regresszahlungen seitens des Betreibers wurden aber 2017 eingestellt.

Laut Ministerium wurden die aktuellen Messwerte mit vorherigen Tests verglichen. Dabei seien Veränderungen in „Form und den Aluminium-, Sauerstoff- und Schwefelgehalten“ auffällig gewesen. Neuer Zündstoff beim Streit um die Flugasche des Meilers?

Wegen der festgestellten Auffälligkeiten habe die zuständige Aufsichtsbehörde, das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR), die Proben zunächst zur weiteren Untersuchung an ein Labor gegeben. Mit Ergebnissen werde noch in dieser Woche gerechnet, sagte ein Ministeriumssprecher. Welche Konsequenzen die neuen Untersuchungen nach sich ziehen werden, ließ der Sprecher von Umweltminister Jan-Philipp Albrecht (Grüne) offen. Stilllegung? Nachbesserung? Entschädigung? Das sei noch unklar. Nur so viel: „Sollte sich eine Neubewertung der Immissionssituation ergeben, werden wir erforderliche Maßnahmen ergreifen und darüber umgehend informieren.“ Albrecht werde auf Vattenfall und die Stadt Hamburg zugehen.

Zuletzt hatten Anwohner Mitte Juli Schäden am Lack festgestellt und den Partikelausstoß des Kraftwerks als Ursache in Verdacht. Bislang hatte die Aufsichtsbehörde jedoch stets auf vorausgegangene Tests verwiesen, wonach die Flugasche weder Autolacke noch andere Oberflächen oder gar die Gesundheit schädigen würde. Der Umweltminister selbst war im März in Wedel, um sich vom Partikelregen zu überzeugen.

Die Grünen in Wedel sehen die neuen Untersuchungen deshalb auch schon als Kehrtwende. Denn nachdem Albrecht bisher Tatenlosigkeit nach dem Vor-Ort-Termin vorgeworfen wurde, löse der Umweltminister nun seine Zusage ein, sofort einzuschreiten, sobald sich neue Hinweise zur Ätzkraft der Partikel ergeben. Der Grüne Ortsvorstand freue sich jedenfalls, „dass Jan Philipp Albrecht das Heft in die Hand nimmt und endlich durchgreift“, heißt es in einer Mitteilung. Die Aufsichtsbehörde dürfe sich nicht länger auf alte Vattenfall-Gutachten stützen, sondern die neuen Untersuchungen zur Beurteilung heranziehen.

Die Bürgerinitiative habe die Asche schon zuvor einem pH-Wert-Test unterzogen, um deren Säuregehalt zu messen. Das Testergebnis ergab einen sehr besorgniserregenden pH-Wert von 1 – „ätzender geht´s ja auch kaum noch“, so die Wedeler Grünen. Zumal der Nachweis zusätzlich von zwei neuen Gutachten der Initiative sowie Fotos aktueller Ätzschäden untermauert werde.

Der Umweltminister müsse bei den aktuellen Untersuchungen maximale Transparenz walten lassen, so die Grünen-Ortssprecherin Petra Kärgel. Sie habe zudem einen eigenen Fragenkatalog an das Ministerium geschickt. Unabhängig davon fordern die Wedeler Grünen Vattenfall weiterhin auf, den Partikelregen „endlich abzustellen“.