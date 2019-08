Kriegspropaganda aus der Kirche

70 Exponate einer Ausstellung in Pinneberg zeigen, welche Rolle die Kirche im Ersten Weltkrieg gespielt hat. Schau bis zum 1. September zu sehen.

Pinneberg.. Diese Ausstellung ist ein Politikum: Unter dem Titel „Gott mit uns - Kirchliche und religiöse Propaganda für Krieg und Vaterland“ wird sie diesen Freitag in der Pinneberger Christuskirche eröffnet. Nicht ausgeschlossen, dass sie die Gemüter erhitzen wird. Knapp 70 Exponate veranschaulichen, wie stark die Kirche in die Kriegstreiberei im Ersten Weltkrieg verstrickt war. Konzipiert hat sie Stephan Linck, Studienleiter für Erinnerungskultur und Gedenkstättenarbeit in der Evangelischen Akademie der Nordkirche.