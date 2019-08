Pinneberger Verein wirbt für friedlichen Islam

Pinneberg.. Der Verein Ahmadiyya Muslim Jamaat hat mit einer Plakataktion seine diesjährigen Projekte zur Islam-Aufklärung im Kreis Pinneberg gestartet. Darüber informierten die Mitglieder bei einem Termin in der Stadt. Demnach nehme die Gemeinde für sich in Anspruch, den friedvollen Islam zu vertreten. Sie will aufklären und auf Menschen zugehen.

Geplant seien unter anderem Infostände in der Innenstadt sowie weitere Flyer- und Plakataktionen. Die Gemeinde will vor allem Vorurteile abbauen. Die meisten der 330 Vereinsmitglieder im Kreis Pinneberg haben die deutsche Staatsbürgerschaft und wüssten aus eigener Erfahrung, welches Bild überwiegend vom Islam in Deutschland gezeichnet werde. „Viele Menschen sind nicht richtig informiert“, sagt Sprecher Saadat Ahmad (47). Frauen sowie Männer der Gemeinde seien deshalb ständig bemüht, in einen offenen Dialog zu treten, um sich und ihre Religion zu erklären.

Auch in Schulen soll über den friedlichen Islam aufgeklärt werden, kündigte die Gemeinde an. Dabei gehe es vor allem um Akzeptanz und Respekt anderen Religionen gegenüber. Seit Anfang der 80er-Jahre rufe der Verein zudem soziale Projekte ins Leben – etwa die Unterstützung des Brunnenbaus in Afrika.

Die Plakataktion läuft noch bis Donnerstag, 22. August, und zeigt Zitate aus dem Koran.