Elmshorn Betrunkener Mann attackiert Polizisten am Bahnhof

Elmshorn.. Er schrie seine Wut heraus, beschädigte durch Tritte einen Mülleimer sowie eine Plakatwand und attackierte wenig später die eingesetzten Bundespolizisten: Ein betrunkener Mann hat Donnerstagabend am Bahnhof in Elmshorn für Ärger gesorgt. Schließlich gelang es mit Hilfe von Beamten der Landespolizei, den Störenfried zu überwältigen und in die Zelle zu stecken.

Gegen 21 Uhr war der 26-Jährige durch sein Verhalten ins Visier der Streife geraten. Als die Beamten den jungen Mann ansprachen, ging er sofort auf sie los, versuchte diese durch Schläge und Tritte zu attackieren. Daraufhin versuchten die Bundespolizisten, dem Angreifer Handschellen anzulegen. Das gestaltete sich angesichts der massiven Gegenwehr jedoch schwierig und ging nur dank erheblicher körperlicher Gewalt der Beamten vonstatten. Da der 26-Jährige selbst mit gefesselten Armen weiter versuchte, nach den Beamten zu treten und sie per Kopfstoß zu attackieren, wurde er weitergehender fixiert. Laut Polizeiangaben randalierte der Mann auch im Polizeiwagen und später in der Zelle weiter, sodass ihm auch eine Spuckhaube angelegt werden musste. Ein Atemalkoholtest ergab 1,88 Promille. Eine Blutprobe soll klären, ob auch Drogen im Spiel waren.