Elmshorn/Schenefeld.. „Kinder sollen sich kreativ ausleben und ihre Fertigkeiten trainieren“, sagt Kerstin Boos vom Team des Kinder- und Jugendhauses Krückaupark in Elmshorn. Genau deshalb haben sie das Graffiti-Projekt in ihrem Hause ins Leben gerufen. Beziehungsweise „Sprühkunst“, wie sie es nennt.

Knapp 20 Kinder haben teilgenommen, alle zehn bis 14 Jahre alt. In der Kreativ-AG, die einmal in der Woche in den Räumen des Jugendhauses zusammentrifft, entwickelten sie bereits vor den Sommerferien einige Ideen, die sie zunächst auf Papier brachten. Zwei bis drei Wochen seien die Ideen dann überarbeitet worden. Das Sprühen selbst hat nur einen Nachmittag gedauert. Neben dem Erzieher-Auszubildenden Melwin Schüder stand auch Sascha mit Rat und Tat zur Seite. Nur Sascha. Wer ein cooler Sprayer ist, hat keinen Nachnamen. Er arbeitet ehrenamtlich im Jugendhaus mit. Wichtig, betont Kerstin Boos, sei ihr, dass nur legale Flächen mit „Sprühkunst“ versehen werden dürften. Ziel des Projekts sei keinesfalls, Nachwuchssprayer zu illegalem Tun zu motivieren.

Regionale Stiftung fördert Projekt mit 2100 Euro

Unterstützt wurde das Projekt von der Martha und Heinz-Ulrich Grade-Stiftung. 2100 Euro spendete die Stiftung unter Leitung von Angelika Grade-Schielein für zwei Projekte. „Wir haben einen Fundus von 30.000 Euro im Jahr an Spenden, die wir zwei- bis dreimal an verschiedene Projekte verteilen“, erläutert Grade-Schielein. Im Mittelpunkt stünden Ferienfreizeiten, Musikschulen oder Kindergärten im Kreis Pinneberg. Gegründet wurde die Stiftung von Grade-Schieleins Mutter Martha. Grund war, ein Andenken an ihren verstorbenen Ehemann Heinz-Ulrich zu schaffen.

Zurück zur „Sprühkunst“: Die besonders gelungenen Werke einiger Teilnehmer führten zu der Entscheidung, zwei Wände des Jugendhauses mit neuen Kunstwerken zu verzieren. Nun ist neben dem Logo der Einrichtung auch ein Werk mit der Schrift „Refugees welcome“ entstanden. Trotz Angst vor Anfeindungen wurde die Idee umgesetzt. „Wir stehen dazu“, sagt Boos. Fertig sei das Projekt noch nicht. Für einige Werke, die auf Holzpaletten gesprüht wurden, wird noch ein Platz gesucht.

Auch Jugendliche, die das Jugend- und Kommunikationszentrum (Juks) in Schenefeld besuchen, haben Sprühkunst geschaffen. In sechs Tagen ist unter der Leitung des Hamburger Künstlers Philipp Kabbe in Zusammenarbeit mit dem Schenefelder Rotary-Club und der Stadt Schenefeld ein Graffito in der Unterführung zwischen Stadtzentrum und Schulzentrum entstanden. Täglich sind fünf bis acht Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren beteiligt gewesen. Weitere Graffiti sind in Schenefeld geplant, so beispielsweise in dem Tunnel an der Altonaer Chaussee.