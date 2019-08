Elmshorn.. Im Jahr 2026 ist Elmshorn für Tafin Ahsbahs eine grüne Stadt, in der Menschen ohne Auto schnell und sicher in die Innenstadt und nach Hamburg kommen, in der Menschen aller Einkommensklassen Wohnraum finden, alle Schulen saniert und mit einem offenen Ganztagsangebot sowie mit Mensen ausgestattet sind, eine Kinderbetreuung für die Kleinen vorhanden ist und Behördengänge online erledigt werden.

Der 30 Jahre alte Grüne wirbt offensiv mit seinem Wahlprogramm um Stimmen. Er möchte am 15. September zum Bürgermeister von Elmshorn gewählt werden. Er hat dabei vier Konkurrenten: Der amtierende Bürgermeister Volker Hatje wird unterstützt durch CDU und SPD. Die FDP hat Parteimitglied Thomas Philipp Reiter nominiert. Der jüngste Kandidat ist Jonas Stiefel (20, Die Partei) und der älteste Uwe Graw (75).

„Ich möchte die Verwaltung im Rathaus offen, bürgernah und effizient gestalten“, sagt Ahsbahs, der in Elmshorn aufwuchs und mit 21 Jahren nach Pinneberg zog, wo er Ratsherr und Fraktionsmitglied für Grüne & Unabhängige ist. Er möchte eine Bürgersprechstunde und ein Ticketsystem einführen, durch welches Anliegen oder Beschwerden von Bürgern transparent und nachvollziehbar angenommen werden. Das Online-Infosystem der Stadt mit Suchfunktion zu B-Plänen, Satzungen und Sitzungsunterlagen soll erweitert werden.

Klima- und Umweltschutz sind wichtige Anliegen des Grünen, der sich eine Renaturierung und Aufwertung der Krückau wünscht. „Elmshorn ist 1994 dem Städtenetzwerk Klima-Bündnis beigetreten und wird die Klimaschutzziele bis 2020 nicht erreichen“, sagt Ahsbahs. „Ich möchte in puncto Klimaschutz mutig vorangehen und Elmshorn in eine Vorreiterrolle bringen.“ Bürgerliches Umweltengagement will er mit einem städtischen Förderpreis für „Umwelthelden“ fördern. Öffentliche Flächen sollen Städtern zum Gärtnern zur Verfügung gestellt, städtische Flächen und Brachen insektenfreundlicher gestaltet werden. Beim Bau neuer öffentlicher Gebäude sollen Energieeinsparmöglichkeiten über gesetzliche Anforderungen hinaus geprüft werden. In den öffentlichen Gebäuden soll es Trinkwasserspender geben.

Ahsbahs will eine nachhaltige Stadtentwicklung, die sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert. „Baugrundstücke sollen nicht danach vergeben werden, wer am meisten verdient, sondern nach einem Punktesystem, zum Beispiel für junge Familien oder ehrenamtlich Engagierte.“ Ahsbahs möchte den Fokus auf sozialen Wohnungsbau und alternative Wohnkonzepte legen. Baugebiete sollen naturnäher gestaltet, die Innenstadt mehr Pflanzen und Verweilmöglichkeiten erhalten.

„Ich möchte, dass der Hamburger Hauptbahnhof mit öffentlichen Verkehrsmitteln von jedem Punkt der Stadt aus innerhalb von 40 Minuten erreicht wird“, sagt er. Sichere Schulwege, mehr Krippenplätze, der Ausbau von offenen Ganztagsschulen, die Schaffung von Mensen mit regionalen Produkten und die Stärkung Elmshorns als Hochschul- und Gründerstandort sowie eine gute Durchmischung der ansässigen Unternehmen sind weitere Ziele.