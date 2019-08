Landschaftsbilder – Die Kunst des zweiten Blicks

Elmshorn.. Es ist der zweite Blick, der die Arbeiten von Birgit Brab so besonders machen. Auf den ersten Blick sind es Landschaften, Wolken, Meere. Wer sich länger auf das Bild einlässt, wird eine Vielzahl von Eindrücken, Nuancen und Schattierungen erkennen. Neuere Arbeiten der Kunstgrafikerin sind von diesem Freitag an in der Galerie anders.art.atelier in Elmshorn zu sehen. Ihre Radierungen präsentiert Brab unter dem Motto „...und atme ein paar mal tief ein“.

Der urbane Raum, die Stadt und ihre Architektur, aber auch die Natur sind die beiden zentralen Themen in der Arbeit Brabs. Dabei geht die Künstlerin immer gleich vor. Sie ist eine intensive Beobachterin, hält ihre Eindrücke teils auf Fotos fest, und in der heimischen Werkstatt entstehen daraus ihre Werke. Dabei geht es nicht darum, Gegenstände nah dem Original abzubilden. Birgit Brab schafft eine abstrakte Übersetzung, die das Vorbild nicht verleugnet. Die 54-Jährige setzt auf die malerische und plastische Wirkung von Flächen und Strichen. Obwohl sie ihre künstlerischen Mittel sparsam einsetzt. entfalten sie eine starke optische Wirkung.

In den neueren Arbeiten, von denen rund 25 in der Galerie von Anders Petersen zu sehen sind, hat sie sich mit der Natur beschäftigt. Dabei arbeitet die Kielerin seriell, das heißt, es entstehen zahlreiche Variationen. „Ich arbeite mich an den Themen ab“, sagt sie. Die Natur ist für sie so faszinierend, weil der Mensch versucht, ihr Struktur zu geben, etwa durch das Anlegen von Beeten und das Asphaltieren von Wegen. „Doch die Natur findet immer wieder ihren Raum, etwa wenn der Grashalm zwischen zwei Gehwegplatten wächst“, sagt Birgit Brab. Für sie ist die entscheidende Frage: „Was ist vergänglich, was ist gültig?“

Birgit Brab hat Auszeichnungen erhalten und wurde mit Arbeitsstipendien bedacht. So ist sie Preisträger der Egyptian International Print Triennale, arbeitete im Rahmen des Cranach-Stipendiums in der Lutherstadt Wittenberg. Zudem hat sie ihr Wissen an der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel weitergegeben. Ihre Arbeit hat sie in zahlreichen Ausstellung in Deutschland sowie im europäischen Ausland, insbesondere in Skandinavien präsentiert. Ihre Werke sind in zahlreichen öffentlichen Sammlungen vertreten

Vernissage: Fr 16.8., 20 Uhr, Klostersande 82, Mi+Do 15–18 Uhr, Sa 14–18 Uhr, So 11–17 Uhr, bis 25.8.