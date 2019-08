Die neue Bismarckstraße nimmt langsam Gestalt an

Pinneberg.. Straßenbauer Thies Lähn und Azubi Janne Paul Rechenberg schütten ein Sand-Fundament. Hier entsteht ein Fußweg, gleich wird ein Bagger das Ganze glätten. Ein zweiter Bagger rollt an – Materialnachschub. Die Bismarckstraße im Herzen der Pinneberger Innenstadt. Wo bis vor Kurzem noch Autos unterwegs waren, lassen die Männer von der Baustelle mehr und mehr die Idee von einer Fußgängerzone mit hoher Aufenthaltsqualität zur Realität werden.

Sie kommen gut voran. Roland Schultz, Fachdienstleiter Verkehr in der Stadtverwaltung, erläutert den Fortschritt, während hinter ihm ein Arbeiter mit einer Vibrationsplatte unüberhörbar das Sandfundament festklopft. Ein bisschen Lärm darf sein auf einer Baustelle. „Alles liegt im Zeit- und Kostenrahmen“, sagt Schultz zufrieden. 1,2 Millionen Euro sind für den Umbau eingeplant.

Neue Sackgasse ist kein gutes Pflaster für Lastwagenfahrer

Zwischenzeitlich mussten Fußgänger einen großen Umweg gehen, da mangels Alternative gelagertes Baumaterial den Übergang zur Straße Am Rathaus versperrte. Aber das ist Vergangenheit.

Die Straße Am Rathaus selbst ist inzwischen Sackgasse. Lastwagenfahrer, die die Geschäfte beliefern, können nur schwer wieder herausfahren. Schultz betont, dass mit einem großen Lastwagen besser niemand in die Straße fahren sollte, sich die Geschäftsinhaber stattdessen andere Liefermöglichkeit überlegen müssten. So sei es beispielsweise überhaupt kein Problem, mit einem Lieferwagen zu wenden. Einzige Ausnahmen für die Durchfahrt sind Müllautos, Feuerwehr- oder Polizeiwagen, die dank herunterfahrbarer Poller am Ende der Sackgasse weiterfahren können.

Auch für die Ampel an der Ausfahrt der neuen Sackgasse Am Rathaus brauchte es eine neue Idee, um Staubildung zur Feierabend- und somit Hauptverkehrszeit zu vermeiden. Dafür wurde eine zweiteilige Induktionsschleife installiert. Diese hilft nicht nur zu erkennen, ob überhaupt ein Auto an der Ampel steht, sondern sie vermeldet auch, wenn die Autoschlange zu lang wird. So ist eine intelligentere Ampelschaltung gewährleistet, was ersten Erkenntnissen nach zu einer deutlichen Verbesserung beziehungsweise Verkürzung der zuvor bemängelten Staus aus dem Parkhaus neben der Feuerwehrwache heraus führt.

Auch der Umzug des Sonnabend-Wochenmarktes vom Marktplatz an der Elmshorner Straße auf den neuen Platz hat in seiner Planung Struktur angenommen. So steht bereits fest, dass er nur die Hälfte der neuen Fußgängerzone einnehmen wird. Denn Passanten sollen auch zu Marktzeiten Sitzmöglichkeiten auf den Bänken in der Mitte des neuen Platzes finden. Außerdem wird bereits nach neuen Angeboten und Ständen gesucht, um die Produktauswahl auszuweiten und den Wochenmarkt noch attraktiver zu gestalten. So sollen wieder mehr Menschen – insbesondere jüngere – Gefallen an einem Besuch finden, nachdem die Zahl der Kunden zuletzt zurückgegangen war. Sorgen um mangelnden Parkraum in der Nähe des Marktes, die aus einer Besucherumfrage des Instituts für Handelsforschung hervorgegangen waren, seien gänzlich unbegründet, meint Schultz. Es gebe genug Parkhäuser in der unmittelbaren Umgebung.

Spätestens Ende Oktober soll der letzte Stein verlegt sein

Alles in allem fügen sich alle Teile des großen Umbaus langsam zusammen, auch weil alles sehr genau und detailreich geplant wurde. Selbst die neuen Rosé-Sandsteine in der Fußgängerzone werden nach einem durchdachten System verlegt, das Stein für Stein konzipiert wurde, sagt Angela Friedrichsen-Sättler aus dem Fachbereich Stadt- und Landschaftsplanung im Rathaus. Das ist besonders anspruchsvoll, weil der Boden am Ende aus drei verschiedenen Farbnuancen bestehen wird, die richtig aufgeteilt werden müssen. Spätestens Ende Oktober, lange vor dem Aufbau des Weihnachtsmarktes, soll die Baustelle an der Bismarckstraße dann Geschichte sein.

Bis dahin haben Straßenbauer Thies Lähn und sein Azubi Janne Paul Rechenberg noch allerhand zu tun. Gerade rollt an der Bismarckstraße wieder ein Bagger an. Materialnachschub.