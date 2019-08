Meine erste Klasse ist meine erste Klasse

Elmshorn.. Der erste Schultag – ein großes Ereignis im Leben eines jeden Kindes. Auch die Timm–Kröger-Schule in Elmshorn feierte am Mittwoch Einschulung. 68 Kinder wurden Teil der Schulgemeinschaft und fieberten nervös der ersten Unterrichtsstunde entgegen. Aber nicht nur die Kinder waren aufgeregt, sondern zumindest auch eine Lehrerin. Für Sabrina Pötsch war das ebenfalls ein wichtiger Tag, denn die 26-jährige Elmshornerin startete in den Lehrerberuf. Sie bekam ihre erste Klasse und leitet ab sofort die 1 B.

Sie weiß genau, wie sich die Kinder fühlen. Sabrina Pötsch hat ihre Kindheit auch in Elmshorn verbracht und begann selbst vor 20 Jahren hier ihre Schullaufbahn – an der Timm-Kröger-Schule, wo sie jetzt unterrichtet. Das sie später einmal selbst Lehrerin sein würde, hätte sie damals noch nicht gedacht. Der Wunsch äußerte sich erst im Laufe der siebten Klasse.

Als Vorbereitung auf den Schulalltag hat sie an der Universität Hamburg fünf Jahre lang Grundschullehramt für die Fächer Biologie und evangelische Religion studiert. Anschließend absolvierte die 26-Jährige ihr Referendariat – natürlich an der Timm–Kröger-Schule. Zusätzlich zu ihren Studienfächern unterrichtet sie als Klassenlehrerin unter anderem Mathematik, Sport, Kunst und Musik. Auf die Frage, was so faszinierend am Beruf des Grundschullehrers sei, antwortet sie: „Der Beruf ist sehr vielseitig. Kein Tag ist wie der andere. Man arbeitet mit jungen Menschen zusammen, die geben einem viel zurück.“

Auch das Klassenzimmer hat die 26-Jährige bereits für den großen Tag hergerichtet. Ein großer „Herzlich Willkommen“-Schriftzug schmückt die Tafel, an der außerdem die Namen der neuen Schüler stehen. Viele bunte Poster wurden von ihr an die Wände gepinnt und die Sitzplätze sind auch schon mit den gelben Namensschildern versehen. An der Decke hängen Girlanden und an einem Whiteboard kleben Geburtstagskalender, Stundenplan und eine große Übersicht über die verteilten Dienste in der Klasse. In einem Regal ist für jeden Schüler ein eigenes Fach reserviert, in dem Bücher und andere Unterlagen gesammelt werden können. Auch das sogenannte Klassentier wartet schon auf die Kinder. Der Affe namens Anton sitzt auf einem Regal und schaut gespannt über die Tische.

Doch Anton, der natürlich nur aus Stoff ist, ist nicht das einzige Tier der Schule. Die Schildkröte mit dem Namen Otto ist das langjährige Maskottchen der Grundschule und lebt im Innenhofgarten des Gebäudekomplexes

Am Tag der Einschulung jedoch hat sich Otto irgendwo im Gebüsch verkrochen. Dafür herrscht in der Turnhalle schon ein reges Treiben und großer Trubel. Schüler, Lehrer und Angehörige tuscheln aufgeregt und finden sich nach und nach zur Einschulungsfeier zusammen. Zu Beginn singt ein Chor ein Begrüßungslied für die Neulinge, die Schulleiterin hält eine Willkommens Rede und ein kleines Theaterstück wird aufgeführt.

Einschulung 2019 in Zahlen 2849 Kinder werden dieses Jahr im Kreis Pinneberg eingeschult, damit sind es 43 mehr als im Vorjahr. 68 davon gehen an die Timm–Kröger Grundschule in Elmshorn, damit liegt die Einrichtung zahlenmäßig im Mittelfeld. 1 von 3

Insgesamt besuchen im kommenden Schuljahr 10.507 Kinder die 45 Grundschulen im Kreis Pinneberg. 1046 weitere Grundschüler besuchen den Grundschulzweig der fünf Grund- und Gemeinschaftsschulen. 2 von 3

Den größten Jahrgang im Kreis stellt mit 111 Abc–Schützen die Grundschule Kaltenweide in Elmshorn. Den kleinsten Jahrgang bildet die Grundschule Helgoland. Hier werden im neuen Schuljahr nur fünf Kinder aufgenommen. 3 von 3

Dann geht es weiter in die Klassenräume, in der die Schüler die erste Schulstunde erleben. Zuerst soll jedes Kind den eigenen Namen auf der Tafel finden und einkreisen. Ist das geschafft, begrüßt Anton das Klassentier die Schüler. Mit dem Malen der eigenen Schultüte endet die erste Unterrichtsstunde – für die Schüler und für Sabrina Pötsch, die ja auch ihren ersten Schultag als Grundschullehrerin absolviert hat.

Ein Beruf, den weiterhin zu wenige ergreifen. Laut dem Kreisschulrat Dirk Janssen sind Lehrer weiterhin Mangelware. „Es werden Lehrkräfte für alle Schulformen gesucht.“ Deshalb blieben einige Stellen unbesetzt, zum Teil böten sich mittlerweile bereits pensionierte Lehrer als Aushilfe an und würden als sogenannte „Senior–Experten“ wieder eingestellt. Dass vor allem in den Grundschulen Lehrer fehlen, liegt auch daran, dass sie im Vergleich zu den Kollegen an weiterführenden Schulen schlechter bezahlt werden.

Doch das soll sich ändern. Es sollen alle Lehrerstellen, egal ob Gymnasium oder Grundschule, auf die gleiche Besoldungsstufe gesetzt werden. Das heißt, dass unter anderem Grundschullehrer und Lehrer in Förderzentren mehr Gehalt bekommen werden. Laut dem Schulamt des Kreises Pinneberg erfolgt diese Anpassung stufenweise. Ab dem 1. August 2020 wird das Gehalt monatlich um 80 Euro angehoben, die finale Angleichung auf eine einheitliche Besoldungsstufe wird voraussichtlich am 31. Juli 2025 erreicht. Laut Janssen ist das Land Schleswig Holstein Vorreiter mit dieser Maßnahme und hofft, so den Beruf attraktiver zu machen und dadurch mehr junge Leute als Lehrkräfte gewinnen zu können.

Sabrina Pötsch kann diesen Beruf auf jeden Fall weiterempfehlen und beschreibt ihn als sehr spannend. Die idealen Voraussetzungen aus ihrer Sicht: „Man muss Spaß am Umgang mit Kindern haben. Wer emphatisch ist und immer ein offenes Ohr hat, für den ist der Beruf geeignet.“

Die 26-Jährige ist gespannt auf die nächsten Monate und erhofft sich einen abwechslungsreichen Schulalltag. Und wer weiß: Vielleicht sitzt ja jemand in ihrem Klassenzimmer, der in Zukunft selbst Grundschullehrer sein wird.