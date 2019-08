Neuer Stahl soll alte Autobahn-Brücke stützen

Rellingen.. Die tonnenschwere Fracht nähert sich im Schneckentempo. Ganz langsam schaukelt sich der Stahlträger am Ausleger eines Krans ins Dunkel des Brückenschattens, wo Betonbauer Maurizio Staaden schon wartet, um die wuchtige Fracht in Empfang zu nehmen. Ganz vorsichtig, versteht sich. Jetzt bloß nicht noch mehr Schaden an der Bausubstanz anrichten! Keinesfalls darf der Stahlträger die Betonpfeiler touchieren! Maßarbeit unter der Autobahn 23.

Nach einem halben Jahr der Vorbereitung und Planung hat die Reparatur der maroden A-23-Brücke über die Tangstedter Straße in Rellingen begonnen. 180 Tonnen Stahl und 1,7 Millionen Euro werden nun dort verbaut. Eine stählerne Behelfskonstruktion soll die Tragfähigkeit der Brücke wieder herstellen, nachdem im Januar sicherheitsrelevante Verschleißschäden im Beton festgestellt worden waren. Seitdem ist die Autobahn für den Verkehr nur eingeschränkt nutzbar, 40-Tonner dürfen die Brücke nicht befahren. Im Oktober, nach Abschluss der Reparaturarbeiten, soll die A 23 wieder freigegeben werden. Anzeige HamburgerIMMOBILIEN.de Attraktive 3 Zimmer-Wohnung mit schöner Einbauküche in Eppendorf Helle Wohnung im 5.OG/DG mit südlicher Loggia an der Küche sowie französischem Balkon am ruhigen Schlafzimmer in UKE-Nähe. mehr An einem Kran schweben die Träger unter das Bauwerk.

Foto: Nico Binde / HA Für Bauleiter Sven Johannsen und seine acht Mitarbeiter bedeutet dieser Zeitplan eine Menge Arbeit. Seit Ende Juli werkeln die Männer bereits unterhalb der Brücke, haben die ersten stählernen Stützpfeiler neben die alten Betonsäulen gebaut. Insgesamt müssen noch Stahlträger mit einer Gesamtlänge von mehr als 400 Metern unter dem Betonkörper so zusammengesetzt werden, dass sie am Ende ein tragfähiges Geflecht ergeben – ein bisschen wie Lego im Schuhkarton, nur viel größer. Später sollen 40 stählerne Querträger unter der Brücke die Tangstedter Straße überspannen und eine Art Zweitbrücke bilden. „Die Stahlkonstruktion muss im Zweifel nicht nur die Verkehrsbelastung von täglich 70.000 Fahrzeugen auf der A 23 halten, sondern auch das Gewicht des Betons“, sagt Johannsen. Weil die 180 Tonnen Stahl aus sperrigen Einzelträgern bestehen und erst unter der Brücke in ihre finale Position geschraubt werden können, muss während des Einbaus die Tangstedter Straße für zwei Wochen voll gesperrt werden. „Vom 19. August bis 2. September gibt es deshalb keine Durchfahrt“, sagt Claus Reese, Fachbereichsleiter Brücken im Landesbetrieb Verkehr. Diese Sperrung der durchaus beliebten Abkürzung von und nach Pinneberg sei mit den Gemeinden, der Polizei sowie den angrenzenden Baumschulen abgesprochen. Nach dem Einbau wird es indes eine weitere Einschränkung geben. Die stabilisierende „Unterstützungskonstruktion“ reduziert die Durchfahrtshöhe. Während sich an der Breite nichts ändern wird, sollen nach Fertigstellung nur noch Fahrzeuge bis zu einer Höhe von 3,80 Meter die Tangstedter Straße passieren können. Zuvor hat der beliebte Schleich- und wichtige Zufahrtsweg für die ansässigen Baumschulen Platz für vier Meter hohe Lkw gelassen. Sicherheitshalber werden die jeweils ersten Stahlträger des neuen Unterbaus besonders verstärkt, man wisse ja nie, ob Lkw-Fahrer die Höhe ihrer Vehikel richtig einschätzen. LBV-Direktor Torsten Conrad steht auf der Tangstedter Straße.

Foto: Nico Binde / HA „Eine ebenfalls geprüfte Absenkung der Tangstedter Straße ist nicht möglich gewesen“, sagt Torsten Conrad, Direktor des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr (LBV). „Denn das Grundwasser ist hier nur 30 Zentimeter unter der Oberfläche.“ Diese Variante war ins Spiel gebracht worden, um die Durchfahrtshöhe nicht reduzieren zu müssen. Ohnehin seien die neuen Stahlstelzen, auf denen die 56 Jahre alte, offenbar überlastete Betonbrücke nun ruht, nur eine Übergangslösung. „Der Plan für den sechsspurigen Ausbau der A 23 liegt bei der Autobahnprojektgesellschaft Deges“, sagte LBV-Leiter Conrad. Spätestens wenn der Ausbau startet, werde die komplette Brücke abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Nichts anderes habe im Übrigen das Urteil der Bauwerksprüfer nahegelegt: „Die festgestellten Gefügestörungen in der Betonbrücke lassen sich nicht reparieren.“ Bedeutet: Früher oder später hätte die Autobahnunterführung sowieso abgebrochen werden müssen. Die 1,7 Millionen Euro teure Stahlkonstruktion sei deshalb auch nur für eine Dauer von zehn Jahren ausgelegt. Als Grund für den bröselnden Beton vermuten Experten die angestiegene Verkehrsbelastung. Bis zu 70.000 Autos und Lkw passieren diesen A 23-Abschnitt täglich. Für diese Verkehrsmassen war die Brücke in ihrem Baujahr 1963 nicht ausgelegt. Ein Schicksal, welches das Autobahnteilstück mit der Hochstraße Elbmarsch südlich des Elbtunnels teilt. Auch dieses mehr als vier Kilometer lange Stück Autobahn muss in den kommenden Jahren wegen Überlastung generalüberholt werden. Zudem wird es achtspurig ausgebaut. Die A 23 werde voraussichtlich im Oktober wieder für den gesamten Verkehr freigegeben, so Conrad. Zuvor müsse die Mittelleitplanke wieder eingebaut und die Behelfsmarkierungen abgetragen werden. Das passiere bei laufendem Betrieb – in den verkehrsarmen Zeiten.