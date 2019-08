Wedel.. Auf breite Zustimmung sind die Pläne der Stadtsparkasse zur neuen Bebauung einer Fläche an der Doppeleiche während der jüngsten Sitzung des Wedeler Planungsausschusses gestoßen. Das Gebäude mit der nicht mehr genutzten Filiale des Geldinstituts soll abgerissen und durch ein achtgeschossiges Gebäude ersetzt werden, mit dem Wohn- und Gewerbeflächen entstehen.

Die Sparkasse-Vorstände Marc Cybulski und Heiko Westphal sowie die Architekten Professor Paolo Fusi und Stefanie Ammann-Fusi stellten den Entwurf vor, der aus einem Architektenwettbewerb als Gewinner hervorgegangen war. Mit dem Wettbewerb hatte die Sparkasse eine breite Bürgerbeteiligung kombiniert. Cybulski strich die intensiven Diskussionen im Rahmen des Wettbewerbs heraus, an denen auch die Wedeler Politik, die Verwaltung, Architekturexperten sowie die Anwohner beteiligt worden waren. „Der Entwurf passt gut in die Fläche“, so der Vorstand.

Zu dem zeit- und kostenaufwendigen Verfahren hatte sich das Geldinstitut nach Gesprächen mit der Stadtverwaltung entschlossen. „So ist es besser als nur mit einem Entwurf an die Öffentlichkeit zu gehen“, sagt Cybulski. Vier Architekten hatten Entwürfe eingereicht. Der Siegerentwurf stellte das höchste Gebäude dar, dafür waren die anderen drei Vorschläge deutlich voluminöser ausgefallen. Mindestens 3900 Quadratmeter Fläche müssen mit dem Neubau geschaffen werden, damit er wirtschaftlich betrieben werden kann.

Der Neubau ist übrigens das erste eigene Bauprojekt der Stadtsparkasse. „Vorbildlich“ ist für den Vorsitzenden des Planungsausschusses, Kay Burmester (CDU), das von der Stadtsparkasse gewählte Verfahren. Er lobt zudem den Siegerentwurf. Um „Kleinigkeiten“ sei diskutiert worden, gibt Burmester den Verlauf der Ausschussberatungen wieder. Manfred Eichhorn von der SPD lobt ebenfalls das Verfahren. „Die Stadtsparkasse ist auf uns zugegangen“, so der Genosse. Eichhorn lässt allerdings durchblicken, dass er einen anderen Entwurf favorisiert hatte.

Er würde jedoch wie seine Partei das Verfahren mittragen: „Im Großen und Ganzen ist das in Ordnung.“ Die Grünen wollten dagegen breiter und über alle vier Entwürfe diskutieren. „Uns sind doch erst heute die Entwürfe vorgestellt worden“, begründet Olaf Wuttke das Ansinnen seiner Fraktion, das jedoch an den anderen Fraktionen scheiterte.

Der Fläche am Ausgang der Bahnhofstraße kommt eine hohe Bedeutung für die städtebauliche Entwicklung zu. „Wir verstehen diese Fläche als Scharnier zwischen Innenstadt und Hafen“, so die städtische Bauamtsleiterin Gisela Sinz. Mit dem Neubau soll ein städtebaulicher Höhepunkt für Wedel geschaffen werden.

Eine für das Projekt benötigte Privatfläche hat die Stadtsparkasse nach der Auskunft von Cybulski bereits erworben. Nächster Schritt ist dann der Kauf eines städtischen Areals, um in das Verfahren eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zu gehen. In diesem Verfahren wird die Wedeler Politik dann noch einmal beteiligt. Der Stadtsparkassenchef hofft, dass im Jahr 2020 die Baugenehmigung für das Millionenprojekt vorliegt. „Das ist ambitioniert.“