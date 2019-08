Rellingen.. Vereinzelt haben schon die Insekten von ihrem neuen Lebensraum Notiz genommen: Am Mittwoch lud die Rellinger Firma Hass + Hatje zum Termin an die Eichenstraße, um ihre neue Lagerhalle mit frisch bepflanztem Dach zu präsentieren. Dort summten bereits einige Wespen und Fliegen. Die Erweiterung des Bauzentrums und -marktes war aus betriebswirtschaftlichen Gründen notwendig geworden, weil „die Anforderungen unserer Kunden immer größer werden“, erklärt Geschäftsführer Ralf Lüthje.

Im Vorfeld hatte er ein Gutachten in Auftrag gegeben, um herauszufinden, was notwendig sei, um auch weiterhin erfolgreich am Markt zu bleiben. Ergebnis: Die Lagerkapazitäten sollten am größten aller Firmenstandorte in Rellingen erweitert werden. Daraus entwickelte die Geschäftsführung gemeinsam mit Logistikern und Fachleuten den Plan, zur schon vorhandenen Halle eine zweite mit identischen Maßen daneben zu bauen. Das ist nun geschehen: Auf einem neu dazu gekauften Grundstück steht sie nun, hat 3500 Quadratmeter Lagerfläche und ist knapp elf Meter hoch. Gesamtkosten: 5,7 Millionen Euro.

Nebeneffekt: Obwohl nun wesentlich mehr Baustoffe per LKW angeliefert werden, fahren weniger als vorher. Bislang waren nämlich wegen der begrenzten Lagergröße viele der 20-Tonner nur halb beladen gewesen, „jetzt sind sie ausgelastet“, freut sich Ralf Lüthje. Um genauen Zahlen zu bekommen, lässt er derzeit ein LKW-Monitoring machen.

Das Granulat auf dem grünen Dach, das die Pinneberger Firma Binné gemeinsam mit dem Nortorfer Landschaftsarchitekten Ingo Rumpf realisiert hat, besteht aus Lava- und Bimsgestein, Ziegelbruch und Blähton, die allesamt eine hohe Wasserbindungskapazität haben, erklärt Frank Bärhold von Binné. Bepflanzt wurde das Dach mit rötlich-grünen Sukkulenten – Pflanzen, die ebenfalls viel Wasser speichern können. Begrünte Dächer, sagt Ingo Rumpf, halten länger als unbegrünte, weil sie vor UV-Strahlung geschützt sind, und das Baumaterial weniger Temperaturschwankungen ausgesetzt ist.

Dass die Anwohner von dem zweiten Klotz vor ihrer Nase nicht begeistert sein würden, war zu erwarten gewesen, zumal das Areal kein Gewerbegebiet ist. Es hatte sich eine Bürgerinitiative gegründet, in der noch heute rund 65 Anwohner an einem Strang ziehen. „Wir sind auf viele Wünsche eingegangen“, sagt Ralf Lüthje. Dazu gehörten das grüne Dach, die grüne Wand zum Parkplatz, ein Sichtschutz, eine nach unten gerichtete Parkplatzbeleuchtung und ein neuer Wall, auf dem künftig ein Knick angepflanzt wird.

Im Falle von Betriebserweiterungen entstehe stets ein Spannungsfeld zwischen den berechtigten Interessen der Anwohner und denen der Unternehmen, sagt Bürgermeister Marc Trampe, der betont, wie glücklich er darüber ist, dass Hass + Hatje dem Ort die Treue hält. „Hier gab es ein sehr dialogbereites Verfahren. Wir haben jetzt auf allen Seiten ein vernünftiges Ergebnis.“

Die Anwohner sehen das nicht ganz so. Ihr Sprecher Wolfhart Paucksch wohnt in der Gärtnerstraße. Dort hatte er 1976 ein Häuschen mit schönem Garten gekauft. „Wir werden uns mit der politischen Entscheidung abfinden müssen“, sagt er. „Wir sind enttäuscht, dass das so genehmigt wurde, weil uns das jetzt ziemlich nah auf den Pelz rückt.“

Die Anwohner sind noch nicht wirklich zufrieden

Die Halle sei nun um rund 70 Meter näher gerückt, es gebe neue Schall- und Lichtreflexionen. „Optisch ist die Gärtnerstraße benachteiligt, das geht zulasten des Wertes unserer Grundstücke“, so Paucksch. Immerhin habe die Bürgerinitiative die Dach- und Wandbegrünung und den Knick durchgesetzt. Die Seitenwand, sagt Ralf Lüthje, sei zwar noch weiß, aber nicht mehr lange: „Es ist alles vorbereitet. Im Herbst wird sie bepflanzt.“ Dann sind vielleicht auch in einem weiteren Gespräch die letzten Bedenken der Anwohner ausgeräumt.