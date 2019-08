Frau ortet ihr gestohlenes Handy in der AKN

Polizei erwartete Dieb am Quickborner Bahnhof. Mithilfe eines Alarmtons konnte der Fahrgast identifierziert werden. Er kam mit auf die Wache.

Quickborn/Hamburg.. Dank einer Ortungsfunktion und dem Einsatz der Polizei hat eine Frau (20) aus Hamburg ihr gestohlenes Handy zurück. Nach dem Diebstahl auf der Reeperbahn nutzte die Frau die Ortungsfunktion und stellte fest, dass das Handy sich in einem AKN-Zug befand. Sie informierte die Hamburger Polizei und gab den Beamten in der Leitstelle ständig die Position des Gerätes durch. Da der Zug kurze Zeit später die Grenze zu Schleswig-Holstein passierte, gaben die Hamburger den Fall an die Elmshorner Leitstelle ab.

Die postierte eine Streifenwagenbesatzung am Quickborner Bahnhof, die dort auf den Zug wartete. Als er eintraf, gingen die Beamten von Waggon zu Waggon. Gleichzeitig löste die Handybesitzerin per Fernzugriff einen Alarmton auf dem Gerät aus. Prompt ertönte der Ton in der Tasche eines Fahrgastes. Die Beamten nahmen den 49-jährigen Henstedt-Ulzburger mit auf die Wache und beschlagnahmten das Mobiltelefon.