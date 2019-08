Tornesch.. Ein drei Meter langer Tigerpython ist in Tornesch seiner Halterin entkommen. Polizei und Feuerwehr suchten am Mittwochabend mehrere Stunden nach der Würgeschlange, stellten die Suche jedoch mit einbrechender Dunkelheit ein. Sie wurde am Donnerstag nicht wieder aufgenommen, da von dem Tier keine unmittelbare Gefahr für Menschen oder Tiere ausgehen soll.

Die ungiftige Schlange wurde an der Ahrenloher Straße in einem Freigehege im Garten gehalten. Gegen 19.30 Uhr am Mittwoch meldete die Besitzerin der Polizei das Verschwinden des Tieres. Wie dieses aus dem Freiluft-Terrarium entkommen konnte, ist bislang unklar. Es wird aber auch nicht Gegenstand von Ermittlungen sein. „Wir werfen der Halterin keinen Straftatbestand vor, es handelt sich lediglich um ein entlaufendes Tier“, sagt Polizeisprecher Nico Möller. Der Tigerpython sei offenbar in ein angrenzendes Maisfeld geflüchtet. „Weit wird die Schlange nicht kommen“, sagt der Polizeisprecher. Dafür seien die aktuellen Temperaturen deutlich zu niedrig. Das Tier werde sich einen warmen, trockenen Ort suchen und könne monatelang ohne Nahrung auskommen.

Feuerwehr suchte mit Drohne nach Tigerpython

Nachdem die Besitzerin zunächst mit Nachbarn zusammen eine Suchaktion gestartet hatte, übernahmen am Mittwochabend 15 Kräfte der Feuerwehr. Sie brachten eine Drohne in die Luft, um von oben einen besseren Blick auf das Areal zu erhalten. Auch eine Wärmebildkamera kam zum Einsatz. Letztlich blieb die Suche erfolglos. Möller: „Für uns als Polizei ist der Fall erledigt.“

Nicht dramatisch, aber auch nicht harmlos schätzt Reptilienexperte Dr. Guido Westhoff, Leiter des Tropen-Aquariums in Hagenbecks Tierpark, die flüchtige Würgeschlange ein. „Mit drei Metern Länge ist das Tier offenbar an der Grenze zur Riesenschlange“, so der Experte. „Ein Tier von dieser Größe kann durchaus zur Gefahr für Tiere und Menschen werden.“ Überlebenschancen über den Winter räumt Westhoff dem Python aber nicht ein. „Die Würgeschlangen leben in tropischen und subtropischen Regionen Asiens. Sie können keine Winterruhe halten.“ Deshalb werde das Tier, sofern es nicht vorher gefangen wird, höchstwahrscheinlich in der kalten Jahreszeit verenden. Bis dahin sollten Tornescher Eltern oder Hundehalter zumindest aufmerksam sein.