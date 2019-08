Lukas freut sich auf seinen ersten Schultag

Ein bisschen lesen und rechnen kann Lukas Schoenwald, der elf Tage vor der Einschulung seinen siebten Geburtstag feierte, schon. „Ich möchte richtig lesen können“, sagt er. Und fügt hinzu: „Dann kann ich alle Bücher endlich selber lesen.“ Aktuell müssen noch Mama Sabrina und Papa Sven als Vorleser einspringen.

Die haben ihrem künftigen Schulkind eine selbst gebastelte Schultüte geschenkt, auf der sein Vorname steht. Was darin sein wird, weiß Lukas noch nicht. „Ich hoffe, etwas Leckeres.“ Er sei schon etwas traurig, den Kindergarten verlassen zu müssen. „Aber ich kenne ja einige Mitschüler schon, weil sie mit mir im Kindergarten waren.“ Und auch einen Brief von der Klassenlehrerin hat Lukas schon erhalten. Darin steht, dass sie sich auf die Neulinge freue und die Klasse auch ein Maskottchen haben werde.

Was genau ihn in der Schule erwartet, weiß der Siebenjährige noch nicht. Was er später werden will, dagegen schon. „Am liebsten Fußballprofi“, sagt Lukas, der in der F-Jugend beim TSV Sparrieshoop kickt. Am ersten Schultag erwartet ihn ein Gottesdienst, eine Einschulungsfeier und die erste Schulstunde. Richtig los geht es dann einen Tag später – pünktlich um 8.20 Uhr.

61 Schüler nimmt die Grundschule Wiepeldorn in diesem Jahr neu auf. Das ist ein Abc-Schütze mehr als 2018, die Bildungseinrichtung liegt mit diesen Zahlen im Mittelfeld der Grundschulen im Kreis. Am wenigsten Kinder werden traditionell auf Helgoland eingeschult. Dort begrüßen die Lehrer nur fünf Neulinge. Auf der zum Kreis Pinneberg gehörenden Insel werden traditionell die Erst- und Zweitklässler in einigen Fächern gemeinsam unterrichtet.

111 Kinder im größten, 22 im kleinsten Jahrgang

Den größten Jahrgang stellt mit 111 Kindern die Grundschule Kaltenweide in Elmshorn, knapp dahinter liegt mit 110 Abc-Schützen die ebenfalls in Elmshorn gelegene Friedrich-Ebert-Schule. Auf der Top drei liegt die Moorwegschule in Wedel mit 103 Erstklässlern, es folgt mit 97 Kindern die Albert-Schweitzer-Schule, auch aus Wedel. In Borstel-Hohenraden werden 21 Kinder eingeschult, damit reicht es gerade mal für eine erste Klasse. Das Gleiche gilt für Heist (22) und die Grundschule Nord in Pinneberg (ebenfalls 22).

Einen großen Sprung nach vorn hat Seester gemacht. 2018 gab es in dem kleinen Ort noch 15 Erstklässler, diesmal sind es 29. Auch in Tangstedt ging es nach oben – von 17 auf 27 Abc-Schützen. Der Klassenteiler liegt offiziell bei 30 Kindern.

Die Zahl der Erstklässler lag früher regelmäßig bei mehr als 3000 Kindern. 2008 kam der Einbruch, als nur noch 2665 Abc-Schützen begrüßt werden konnten. Inzwischen haben sich die Zahlen wieder erhöht. 2018 hatten 2806 Kinder ihren ersten Schultag, dieses Jahr sind es 43 mehr. „Es wirken sich die vielen Zuzüge von Familien mit Kindern in den Kreis Pinneberg aus“, sagt dazu Schulrätin Anja Soeth. Viele Kommunen wiesen massiv Neubaugebiete aus, was dann auch zum Anstieg der Schülerzahlen führe. „Wir gehen auch in den nächsten Jahren von einer leichten Zunahme aus“, so die Schulrätin weiter. Sie hält es für realistisch, dass kurz- bis mittelfristig auch die 3000er-Grenze wieder erreicht wird.

45 Grund- und fünf Grund- und Gemeinschaftschulen gibt es im Kreis Pinneberg. „Keine Einrichtung ist in irgendeiner Form in ihrem Bestand gefährdet“, berichtet die Schulrätin. Die Mindestgröße von 80 Kindern werde in allen Grundschulen des Kreises mit Ausnahme von Helgoland überschritten. Die kleineren Schulen haben teilweise sogar zugelegt – so gewann Seester (93 Kinder) neun Schüler dazu.

Ganztagsbetreuung gewinnt an Bedeutung

Die zahlenmäßig kleinste Grundschule nach der auf der Insel Helgoland befindet sich in Tangstedt (86 Kinder), gefolgt von Borstel-Hohenraden mit 90 Schülern. Am größten ist die Friedrich-Ebert-Schule in Elmshorn, wo 414 Kinder unterrichtet werden, gefolgt von der Moorwegschule in Wedel (409 Schüler) und der Grundschule Kaltenweide mit 391 Kindern.

Bereits vor mehreren Jahren sind kleinere Schulen zu Außenstellen größerer Einrichtungen geworden. Haseldorf übernahm den Standort in Hetlingen, Lutzhorn wird als Außenstelle von Klein Offenseth-Sparrieshoop weiterführt, und Ellerhoop sowie Bokholt-Hanredder haben sich Grundschulen in Barmstedt angeschlossen. Insgesamt besuchen im kommenden Schuljahr 10.507 Kinder die 45 Grundschulen, hinzu kommen 1046 Grundschüler an den fünf Grund- und Gemeinschaftsschulen.

Sicherheit auf dem Schulweg: So klappt’s Das erste Mal allein zur Schule gehen: Viele Eltern sind besorgt über das Wohlergehen ihrer Kinder. Die Landesverkehrswacht Schleswig–Holstein rät, den Schulweg mehrmals mit dem Kind abzulaufen. Dabei sollen unter anderem die Funktionen von Ampeln und Zebrastreifen besprochen werden und welche Regeln dort einzuhalten sind. 1 von 3

Nach und nach sollen die Eltern das Kind allein vorauslaufen lassen, um zu überprüfen, ob es sich an den vorgegebenen Weg hält. Wichtig ist, die Erstklässler nicht täglich zur Schule zu chauffieren. Das hat schlechte Auswirkung auf die Selbstständigkeit. 2 von 3

Um ihnen die Angst zu nehmen, ist es ratsam, mit Kindern aus der Umgebung kleine Weggemeinschaften zu bilden. Um Stress und Fahrlässigkeit zu vermeiden, sollten die Eltern das Kind rechtzeitig losschicken. 3 von 3

Ein Drittel der 45 Grundschulen fungiert inzwischen als Ganztagsschule, die fünf Grund- und Gemeinschaftsschulen bieten sogar alle einen Ganztag an. „Immer mehr Eltern wünschen sich für ihre Kinder eine Ganztagsbetreuung. Die Länge der Betreuungszeiten ist inzwischen zu einem Qualitätskriterium bei der Schulwahl geworden“, sagt Schulrätin Soeth.

Inzwischen würden Eltern sogar eine weiter entfernte Grundschule für ihr Kind vorziehen, wenn diese eine Ganztagsbetreuung anbiete. „Es gilt grundsätzliche die freie Schulwahl – auch in der Grundschule“, berichtet die Schulrätin. Dabei seien jedoch eventuelle Kapazitätsgrenzen der Schulen zu beachten. Soeth: „Grundsätzlich gilt: Wenn andere Schulen keinen Platz für das Kind anbieten können, besteht für die wohnortnächste Grundschule eine Aufnahmepflicht.“