Autofahrer und 20 Rennradler geraten aneinander

Bei der Gruppe handelte es sich um etwa 20 Rennradfahrer, die im Verbund jeweils zu zweit in Richtung der Rolandstadt unterwegs war. Als der Autofahrer nach dem Überholmanöver an der Ampelanlage Lülanden bei Rotlicht stoppen musste, holte ihn die Radfahrgruppe ein. An der Ampel sowie zu späteren Zeitpunkten an der Rolandstraße in Höhe eines Supermarktes sowie in Höhe der Gärtnerstraße wurde der Autofahrer durch mehrere Radler bedrängt. Dabei wurde laut den Polizeiangaben sowohl des Fahrzeug beschädigt als auch der Fahrer durch einen Schlag ins Gesicht verletzt.

Die Beamten ermitteln nun unter anderem wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen mehrere Personen. Sie suchen dazu Zeugen, die den Überholvorgang des Seat-Fahrers und das anschließende Verhalten der Rennradfahrer beobachtet haben. Hinweise unter Telefon 04103/50 180.