Der Papierboot-Künstler legt in Elmshorn ab

Frank Bölter wurde 1969 in Lippstadt geboren und studierte Visuelle Kommunikation und Freie Kunst in Münster und Barcelona. Mit seinen Kunstaktionen trat er vielfach im In- und Ausland auf. Der in Köln lebende Künstler greift Dinge auf wie Schiffe, Häuser und Autos. Bei seiner Arbeit „Auto mobil“ faltete Bölter ein maßstabsgetreues Papierauto. Die Skulptur wurde für etwa drei Wochen geparkt, bis die Witterung den Wagen in sich zusammenfallen ließ.

„Wenn Frank Bölter seine überdimensionalen Objekte in die Wirklichkeit bringt, ist es immer ein Abenteuer“, beschreibt Sandra Havemeister, Künstlerin im Vorstand des Kunstverein Elmshorn. Sie stellte den Kontakt zu Bölter her, den sie als Dozenten an der Kunstakademie Kiel kennenlernte. Zuerst sei da die Idee, eine Skizze, ein Gedanke, was möglich wäre. Ein kleines Modell entstehe, ein Faltplan, ein Fahrplan, und dann gehe es los. „Eine große Idee nimmt Gestalt an. Viele helfende Hände falten mit. Ein kleines Modell wächst über sich hinaus“, so Havemeister.

„Es geht auch um das Risiko, um den Abenteuergedanken“

Auf den Versuch komme es an. Gehe das Boot unter, verstehe das Bölter nicht als Versagen. „Es geht auch um das Risiko, um den Abenteuergedanken“, beschrieb der Künstler einst selbst seine Arbeit. „Dass das Boot in dieser Größe überhaupt die Form hält, ist ja schon erstaunlich.“ Der Untergang ist Teil der Aktion. Es gehe darum, die Vergänglichkeit zu zeigen, nicht alles müsse konserviert werden. „So ist es schon mal vorgekommen, dass, wenn Bölter am Ende Schiffbruch erleidet, ein Orchester am Ufer ein Weltuntergangskonzert anspielt“, sagt Havemeister.

Die beeindruckenden und zugleich vergänglichen Werke, die während seiner Faltperformance entstehen, sind aber nur ein Teil der Kunstaktionen. „Wichtiger noch sind die dynamischen wie gemeinschaftsbildenden Schaffensprozesse, die sich durch gewagte Zusammenstellung von Beteiligten mit sehr unterschiedlichen sozialen Hintergründen entwickeln“, sagt Havemeister. Mit Bundeswehrsoldaten und Flüchtlingen faltet Bölter einen Papier-Panzer, mit Alkoholikern braut er Bier. „Die kollektive Erfahrung des Ereignisses verändert nachwirkend auch die Art und Weise, wie der Ort des Geschehens im gesellschaftlichen Gedächtnis wahrgenommen wird.“

Über die Kunst des Origami Das Wort Origami stammt aus dem Japanischen und bedeutet „Papier falten“. Folglich handelt es sich um die Kunst des Papierfaltens. Grundlage ist stets ein viereckiges Blatt Papier, das zu zwei- oder dreidimensionalen Objekten (tangrami) gefaltet wird. Schere und Klebstoff sind dabei verpönt. Häufig entstehen Tiere, Gegenstände, geometrische Körper oder Papierflieger. Die bekannteste Form ist wohl der Kranich. 1 von 3

Es wird heutzutage angenommen, dass die Kunst des Origami aus dem alten China stammt. Damals galt sie noch als zeremonielles und religiöses Geschenk, um jemanden Glück zu wünschen. Sie war anfangs nur für die reiche Oberschicht bestimmt, da Papier nur für wenige erschwinglich war. Heute dient Origami meist nur noch dem Zeitvertreib oder der Unterhaltung. 2 von 3

3 von 3

Die Performance ist Teil des Projekts „Königstraße Elmshorn – 773 Schritte durch die Zeit“, das das Industriemuseum Elmshorn mit vielen Kooperationspartnern in der Stadt initiiert hat. Das Projekt ist gefördert durch den Fonds Stadtgefährten der Kulturstiftung des Bundes. „Das Kunstspektakel lenkt den Fokus auf die Lage der Königstraße an der Wasserstraße Krückau“, sagt Bärbel Böhnke, die Chefin des Industriemuseums. Dem tidenabhängigen Fluss verdankt Elmshorn seine Entwicklung. Böhnke: „Der Ort bildete sich dort, wo Sandhügel den Übergang über das sumpfige Autal erleichterten. Kurz vor dem heutigen Hafenbecken teilte die Krückau sich in zwei Arme, von denen die nördliche von Menschenhand kanalisiert wurde und parallel zur Königstraße bis zur Kornwassermühle am Mühlendamm führte.“

Die Krückau diente der Schifffahrt, der nördliche Flusslauf wurde begradigt, vertieft und verbreitert. Kleinere Boote und Holzflöße konnten durch den Hafen bis zum Stauwehr der Wassermühle die Au befahren. „Dies war Voraussetzung für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben auf den südlichen Grundstücken der Königstraße entlang des Flusses“, so Böhnke. Durch die Krückau wurde Elmshorn Walfängerort, Standort mehrerer Werften und bedeutende Industriestadt. Heute ist die Au bis zur Elmshorner Wedenkampbrücke Bundeswasserstraße.

„Wo früher die Ewer anlegten und gegenüber die Schiffe auf der Kremer-Werft bis in die 70er-Jahre gebaut wurden, baut der Künstler Walter Bölter wieder ein Boot, steigt ein und sticht in See Richtung Elmshorner Hafen“, sagt Christel Storm, Vorsitzende des Kunstvereins Elmshorn. Das Boot wird dann in der Ausstellung im Torhaus zu sehen sein, ebenso kleinformatige Papiermodelle, Zeichnungen sowie Dokumentationen über die Projekte des Künstlers.

Performance: Sa 17.8., 15 Uhr, Nordufer, Pott-Carstens-Platz; Ausstellung: im Torhaus, Probstendamm, So 18.8., 11 Uhr, bis So 8.9., Di bis Fr 10–12 Uhr, 16–18 Uhr, Sa und So 11–13 Uhr, Eintritt frei.