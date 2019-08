Tornesch.. Ein tödlicher Motorradunfall hat sich Montagabend in Tornesch ereignet. Laut Polizeiangaben prallte ein 20 Jahre alter Mann mit seiner Maschine der Marke BMW gegen einen Baum und erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Laut Polizeiangaben war der junge Mann, der in Tornesch gewohnt hat, gemeinsam mit einem Bekannten auf der kleinen Straße Kanaldamm in Richtung Liether Moor unterwegs. Gegen 20.45 Uhr überfuhr er mit seiner Maschine eine Bodenwelle in der Fahrbahn. Daraufhin soll er die Kontrolle über das Motorrad verloren haben, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt sein. Im Anschluss blieb der Tornescher unter seiner Maschine liegen.

Trotz schneller notärztlicher Versorgung kam für den 20-Jährigen jede Hilfe zu spät. Die Polizei schaltete einen Unfallsachverständigen ein, um die Ursache zu ermitteln. Er wird sich unter anderem der Frage widmen, wie schnell das Motorrad war. Die Unfallstelle blieb drei Stunden lang gesperrt. Laut der Polizei handelt es sich um den dritten tödlichen Unfall, der sich 2019 auf den Straßen des Kreises ereignet hat.