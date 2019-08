Experte vor Gericht: Brandstiftung wahrscheinlich

Pinneberg.. Wie kam es zum Feuer im Fahrradladen Megabike, bei dem am 16. September 2017 ein Schaden von knapp 800.000 Euro entstand? Diese Frage sollte Montag Holger Herdejürgen, Chefbrandsachverständiger des Landeskriminalamtes (LKA) Kiel, dem Schöffengericht Pinneberg beantworten. Dort muss sich seit vergangener Woche Johann Z. (23) verantworten, der laut Anklage vorsätzlich das Feuer gelegt haben soll. Er selbst bestreitet die Tat.

Was die Ursache angeht, mochte sich Experte Herdejürgen am zweiten Prozesstag nicht hundertprozentig festlegen. Eine Brandstiftung an der Pinneberger Mühlenstraße sei „deutlich wahrscheinlicher“ als eine technische Ursache, so der 63-Jährige. Völlig ausschließen könne er jedoch einen Kurzschluss in der Elektronik als Brandursache nicht, jedoch „passt das Spurenbild nicht dazu“.

Laut dem LKA-Mann lag der Brandschwerpunkt in einem etwa zwei mal vier Meter großen Bereich etwa mittig auf der Verkaufsfläche. Direkt darüber habe sich ein Oberlicht befunden, das als einziges der vier dicht beieinander liegenden Oberlichter vom Brand total zerstört gewesen sei. Unter dem Oberlicht sei als Einbruchschutz ein Gitter verbaut gewesen, die Auskleidung ringsherum habe aus Kunststoffplatten bestanden.

„Das Gitter brannte leicht, auch die Kunststoffplatten ließen sich leicht entzünden“, so der Experte. Dazu hätte schon die Flamme eines Feuerzeuges ausgereicht. Nach seiner These könnte ein Täter vom Dach aus das Oberlicht zerstört und einen brennenden Gegenstand hineingeworfen haben. Dieser habe Gitter und Kunststoffplatten entzündet, brennende Teile seien in den Verkaufsraum gefallen und hätten den Teppich in Brand gesetzt.

„Wir haben keine Hinweise darauf gefunden, dass brennbare Flüssigkeiten wie etwa Ottokraftstoff eingesetzt worden sind“, so Herdejürgen. Im Brandzentrum befinde sich auch eine Säule, an der eine Elektroleitung hochlaufe. Diese sei zerstört. Herdejürgen: „Ich gehe davon aus, dass dies eine Brandfolge ist.“ Verteidiger Henry Brendel reichten diese Schlussfolgerungen nicht. „Wir haben keine sichere Feststellung, dass es Brandstiftung war. Wenn wir aber keine Brandstiftung haben, können wir den Prozess abbrechen.“ Staatsanwalt Voigt sah das anders. Er sprach von einer „Gesamtschau an Indizien“, die für eine Täterschaft des Angeklagten spreche.

Dazu zählt insbesondere die DNA von Johann Z., die sich an der untersten Sprosse der Feuerleiter befand, die auf das Dach des Ladens führt. Diese sei eindeutig dem Angeklagten zuzuordnen, berichtete Tim Thurau, Experte für forensische DNA-Analyse am Landeskriminalamt in Kiel, dem Gericht. „Beim Anfassen durch die Hände entsteht ein Hautabrieb, durch den zelluläres Material übertragen wird.“ Wie frisch diese Spur sei, hänge von den Umgebungsbedingungen ab. Im Falle eines starken Regens würden solche Spuren innerhalb einiger Tage verwischen, in geschützten Bereichen würden sie auch Jahre überdauern.

Am nächsten Prozesstag sagt ein Kripo-Beamter aus, der die Handydaten des Angeklagten ausgewertet hat.