Im Arboretum Ellerhoop blüht Besuchern Herrliches

Ellerhoop .. Sie gilt als heilig bei Buddhisten, stammt ursprünglich aus Indien und Japan: Die indische Lotosblüte ist mit ihren weißen und rosa getönten Blüten über den großen, tellerförmigen Hochblättern ein absoluter Hingucker. Am Wochenende öffnet deshalb das Arboretum Ellerhoop seine Pforten zu einem besonderen Anlass: Anlässlich der Lotosblüte wird zum 13. Mal ein Fest in der Norddeutschen Gartenschau gefeiert. Denn auf dem Parksee des Arboretum gedeiht die Wasserpflanze prächtig, wovon sich Besucher am Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 19 Uhr überzeugen können.

„Es lohnt sich!“, verspricht Urte Wurtzel von der Norddeutschen Gartenschau. Denn die Nelumbo nucifera, so lautet der ursprüngliche Name der indischen Lotosblüte, gebe es nirgendwo in Deutschland in solch einer ausgedehnten Freilandkultur wie im Arboretum Ellerhoop. Die Pflanze ist nicht nur schön, sondern dient insbesondere in Asien auch medizinischen Zwecken. Um überhaupt blühen zu können, brauche die Pflanze sehr hohe Temperaturen, so Wurtzel. Um die Blüte dann halten zu können, seien aber auch mildere Temperaturen geeignet.

Wie im vergangenen Jahr wird es auch diesmal musikalische Darbietungen auf der schwimmenden Insel im Parksee geben. Zum Auftakt spielt am Sonnabend Konzertpianistin Susanne von Laun zwei Konzerte, eines um 14.30 und eines um 16 Uhr. Am Sonntag bieten Pianist Markus Schell und anschließend Harfenistin Birthe Meyer ihre musikalischen Inszenierungen dar. Die beiden Musiker gaben bereits Konzerte im Arboretum. Schell wird am Sonntag um 14 Uhr spielen, und Meyers Auftritte folgen um 15.15 sowie um 16.15 Uhr.

Außer der Musik und den zahlreichen Lotosblüten wird den Besuchern Weiteres geboten. Unter anderem duftet es derzeit nach Lilien, denn Hunderte von Pflanzen säumen die Wege des Arboretums. Auch der Seidenbaum, auch Seidenfädenakazie (Albizia julibrissin) genannt, soll laut Veranstalter einen Besuch wert sein. Der acht Meter hohe Baum ist 35 Jahre alt und blüht wie die Lotospflanzen gerade auf. Seine filigranen, kugeligen Blüten bestehen aus Hunderten von zartrosa gefärbten, seidigen Fäden.

Die Verpflegung während des Festes übernimmt das Team vom Dielen-Café des Münsterhofes, es wird extra ein Lotos-Café mit Seeblick eingerichtet. Außerdem werden den Besuchern anlässlich der Feierlichkeiten spezielle Delikatessen, Dekoration, Gartenaccessoires und Selbstgemachtes angeboten. Kinder können in der Sandgrube nach Bernstein suchen.

Das Arboretum ist unter anderem bekannt für mehr als 30 Themen- und Farbgärten sowie diverse Veranstaltungen zur Umweltbildung von beispielsweise Schülern aus dem Umland. Besucher sollten sich zurzeit aufgrund der Sperrung der Ahrenloher Straße vor der Anreise über Umleitungsstrecken informieren.

Fest: Sa/So