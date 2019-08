Barmstedt.. Bei der Ernte ging es zu heiß her: Auf einem Maisfeld an der Barmstedter Brunnenstraße ist am Montag gegen 12.40 Uhr eine Rundballenpresse in Brand geraten. Der betroffene Lohnunternehmer konnte den Trecker, der die Maschine zog, noch abkoppeln. 20 Feuerwehrleute aus Barmstedt und Groß Offenseth-Aspern löschten das Gerät mit Wasser und später mit Schaum ab. Auch konnten sie einen Flächenbrand verhindern. Die Rundballenpresse war nicht zu retten.