Arbeiten an der Westumgehung gehen gut voran

Pinneberg.. Wenn die schwere Walze über den frisch aufgetragenen Asphalt rollt, wird es so heiß, dass Dampf aufsteigt. Es entsteht ein weiteres Stück der Westumgehung, Pinnebergs Großbauprojekt. Die Straßenarbeiter haben mittlerweile die Deckschicht komplett fertig. Jetzt wurde die Asphaltdecke des künftigen Fahrradweges zwischen Prisdorfer Straße und Mühlenstraße aufgebracht. Bis auf kleine Flächen an der Siemensstraße sind die Asphaltierarbeiten damit beendet.

In dieser Woche würden noch Restarbeiten erledigt, berichtet der Ingenieur Karsten Lübke vom Büro Inros Lackner. Dazu gehören die weißen Straßenmarkierungen, das Anbringen von Leitplanken, die Aufstellung von Schildern und die Begrünung, mit der an diesem Mittwoch über die gesamte Trasse begonnen wird.

Rund vier Hektar Erde wurden durch das neue Straßenbauwerk versiegelt, weshalb naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen vorgeschrieben sind. Dazu gehört das Anpflanzen heimischer Gehölze und Bäume links und rechts der Fahrbahn. „Außerdem wurden zum ökologischen Ausgleich in Rellingen Flächen erworben, auf denen sogar Tiere angesiedelt wurden“, erklärt Bauamtsleiter Klaus Stieghorst. Zu den Naturschutzmaßnahmen gehören auch die Amphibienleitsysteme entlang der 4,6 Kilometer langen neuen Straße. Die Bauarbeiter sagen Froschtunnel dazu.

Die neue Brücke wurde über den Bahngleisen bereits mit schicken Glasscheiben versehen, es fehlen noch die Leitplanken. Die beiden kurzen Straßenstücke westlich und östlich unter der Siemensstraße werden etwa Mitte August freigegeben, wie mit den dort ansässigen Unternehmen besprochen. Die Kreuzung Prisdorfer Straße ist aber erst dann befahrbar, wenn auch alles andere fertig ist: voraussichtlich im Oktober, wenn der letzte Abschnitt von Pinnebergs so lange geplanter Straße feierlich eröffnet wird.

Die Annahme aus dem vergangenen Jahr, dass 16,8 Millionen Euro zu zahlen seien, wurde inzwischen durch eine höhere Schätzung ersetzt. Lübke geht nun von 17,5 Millionen Euro für den letzten Abschnitt aus, also 700.000 Euro mehr. Davon muss laut Pinnebergs Bauamtsleiter Stieghorst die Stadt etwa ein Viertel tragen, den Rest übernehmen Land und Bund. Die Gesamtsumme für die Straße, über die in Pinneberg rund 60 Jahre geredet wurde, beläuft sich dann auf 36,9 Millionen Euro.

Die Mehrkosten sind vor allem durch höhere Preise entstanden. Der laufende Vertrag mit den ARGE und Bickhardt Bau, der für 2018 galt, musste an die 2019er Preise angepasst werden. Außerdem ist das Anpflanzen von Straßenbegleitgrün teurer geworden. Aber es gibt auch handfeste Gründe: An der Mühlenstraße etwa muss mehr Asphalt eingebaut werden, als im Voraus berechnet. Und die Arbeiten am Knotenpunkt Mühlenstraße/Westring haben sich durch frühere Verzögerungen verteuert. Außerdem musste, wie schon mehrfach geschehen, Boden ausgetauscht und entsorgt werden.