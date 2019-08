Neue Satzung: Wedel verschärft den Baumschutz

Wedel .. Wer auf seinem Grundstück die Heckenschere oder gar die Motorsäge in die Hand nimmt, sollte sich ganz genau überlegen, was er da macht, – insbesondere wenn sein Grundstück in Wedel liegt. Denn dort greift bald die beschlossene neue Baumschutzsatzung. Eine deutliche politische Mehrheit unter Führung der Grünen setzte im Umwelt- und Bauausschuss eine Verschärfung der Auflagen durch. Nur die CDU-Fraktion stimmte gegen die Änderungen und versuchte zumindest einige Ausnahmen zu erwirken. Aber die wird es nicht geben.

Bislang fielen in Wedel Bäume mit einem Stammumfang von 150 Zentimentern und mehr unter die Regelung. Von nun an soll der Schutz vor Zerstörung, Schädigung und Veränderung beziehungsweise eine damit einhergehende Genehmigungspflicht fürs Fällen und Beschneiden bereits ab einem Umfang von 60 Zentimetern greifen. Das gibt es in keiner anderen Stadt oder Gemeinde des Kreises Pinneberg. Auch der neu aufgenommene Passus zum Schutz von frei stehenden Hecken und Sträuchern ist einmalig im Kreis.

Alle Baumarten von der Regelung betroffen

Zudem gibt es im Unterschied zu fast allen anderen Städten und Gemeinde keine Ausnahmen mehr. Die neue Satzung bezieht sich auf alle Baumarten. Zuvor waren Pappeln, Weiden und Birken ausgenommen. In anderen Orten sind auch häufig Nadelbäume wie Fichten und Kiefern ausgeklammert. Dabei handelt es sich wie bei Weiden um Flachwurzler. Sie gelten als sturmanfälliger und konnten bisher bei Gefahr in Verzug ohne Genehmigung gefällt werden.

Daher setzten sich die Christdemokraten auch dafür ein, dass die bisherigen Ausnahmen erhalten bleiben, zusätzlich sollten Kiefern neu aufgenommen werden. „Kiefern bereiten Probleme, weil sie weniger standfest sind“, verwies Stephan Schwartz auf die Gefahr von Sturmschäden, die umstürzende Bäume verursachen könnten. Eine Argumentation, mit der er bei der Mehrheit aus SPD, Grüne, WSI und Linken nicht punkten konnte.

Doch nicht nur die CDU mahnte. Auch die Wedeler Stadtverwaltung hatte sich zuvor gegen zu starke Restriktionen ausgesprochen. Auf der einen Seite fürchten die Rathausmitarbeiter nun eine Flut an Genehmigungsverfahren. Zum anderen gab die Stadtverwaltung zu bedenken, dass die starke Änderung bei den Wedelern auch zu Akzeptanzproblemen führen könne. Sprich: Viele Grundstückseigentümer pflanzen aus Angst vor harten Auflagen gar nicht erst Bäume und Sträucher oder fällen sie, bevor sie den genehmigungspflichtigen Umfang von 60 Zentimetern erreicht haben. Die Stadtverwaltung hatte sich deshalb für eine moderate Anpassung von 150 auf 100 Zentimenter Stammesumfang ausgesprochen.

So sieht es in anderen Gemeinden und Städten aus Von 49 Städten und Gemeinden besitzen nur zwölf im Kreis eine Baumschutzsatzung. Dazu zählen: Bönningstedt, Borstel-Hohenraden, Elmshorn, Halstenbek, Hasloh, Hetlingen, Klein Nordende, Kölln-Reisiek, Kummerfeld, Rellingen, Schenefeld und Wedel. Obwohl dieselben Ziele wie Sicherung des Naturhaushalts, Erhaltung und Verbesserung des Ortsbildes und Klimaschutz verfolgt werden, unterscheiden sich die Satzungen erheblich. 1 von 5

Die meisten Gemeinden legen ein Maß fest, ab welcher Größe ein Baum als schützenswert gilt. In Halstenbek sind das beispielsweise Bäume mit einem Umfang von 100 Zentimetern. In Schenefeld und Bönningstedt beginnt der schützenswerte Baum bereits ab 78,5 Zentimetern, in Hetlingen und Elmshorn bei 70 Zentimetern – immer in einem Meter Höhe. 2 von 5

Andere Gemeinden wie Rellingen, Bönningstedt oder Klein Nordende wenden zum Schutz ein Baumkataster an. Darin sind für jedermann einsehbar, sämtliche von der Gemeinde ausgewählte und geschützte Bäume einzeln aufgelistet. Auf allgemeine Festlegungen wird verzichtet. 3 von 5

Auch wenn die Satzungen unterschiedliche Baumarten als schützenswert definieren, sind sie sich doch in einigen Punkten ähnlich. Beispielsweise beschränkt sich ein Großteil auf den Schutz von Laubbäumen, Nadel- und Obstbäume sind ausgeschlossen. Gemeinsamkeiten gibt es auch in einem Pauschalschutz für Bäume auf Gemeindegebiet. Kommunen wie Kölln-Reisieck oder Bönningstedt haben dies in ihrer Satzung verankert. 4 von 5

Einig sind sich die Gemeinden auch hinsichtlich der Ausnahmen, wenn ein Bürger einen Baum also trotz Verbots fällen möchte. In diesem Fall muss ein Antrag gestellt und ein konkreter Grund vorliegen wie eine akute Gefahr durch den Baum oder die Behinderung eines Bauvorhabens. Die Regeln lassen sich in den Schutzsatzungen der Gemeinden nachlesen. 5 von 5

Auch in Sachen Hecken und Sträucher gab es Bedenken hinsichtlich der rechtssicheren Formulierung. „Wenn Hamburg das schafft, dann kann Wedel das auch“, merkte Petra Kärgel von den Grünen an. In der Tat gibt es in der Hansestadt eine ähnlich gestaltete Baumschutzsatzung, die Nadelbäume sowie Hecken und Sträucher einbezieht.

Während in der Nachbarstadt eine Satzung für alle Einwohner greift, gleicht der Kreis Pinneberg in der Sache eher einem Flickenteppich. „Baumschutz ist eine originäre Angelegenheit der Kommunen“, erklärt Oliver Carstens, Sprecher des Kreises Pinneberg. Daher obliegt es jeder Stadt und Gemeinde selbst, ob und in welcher Form sie ihre Bäume schützt.

Carstens hält dazu fest: „Eine Baumschutzsatzung ist das wirkungsvollste Instrument zum Schutz des Baumbestandes innerhalb einer Gemeinde.“ Alle weiteren rechtlichen Möglichkeiten, zum Beispiel Bäume durch einen Bebauungsplan zu schützen, wirkten eher punktuell und nicht flächendeckend. Die in diesem Zusammenhang oft angeführte Naturdenkmalverordnung des Kreises Pinneberg verfolge ein deutlich anderes Ziel. „Geschützt werden hier ganz besondere, herausragende Einzelexemplare und eben kein allgemeiner Baumbestand“, so Carstens weiter.

Es drohen Strafen in Höhe von bis zu 50.000 Euro

Die Wedeler Baumschutzsatzung wird nun einen Monat öffentlich ausgelegt. Es können Einwendungen dagegen eingebracht werden. Anschließend geht das Thema erneut zur Debatte und Abwägung in den Umweltausschuss – voraussichtlich in den kommenden Wochen. Ende des Jahres könnte die neue Satzung dann greifen. Wer dann meint, ohne Genehmigung mit der Motorsäge einen geschützten Baum zu fällen, riskiert eine empfindlich Strafe. Wie in der Satzung auch festgehalten wird, handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit. Demnach wird das vorsätzliche oder fahrlässige Beseitigen oder Zerstören mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro bestraft.